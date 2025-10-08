8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué línea no funciona

Los trabajadores de la empresa continúan sin prestar servicio desde el martes a la medianoche debido a la falta de pago del salario, tal y como sucedió el mes anterior. Además, reclaman mejoras laborales.

Por
Paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos en el AMBA.

Redes sociales

La línea de colectivos 148 de la empresa El Nuevo Halcón S.A. continúa con el reclamo por la falta de pago de los salarios y no presta servicio desde el martes a las 0. En el comunicado publicado indicaron que la medida de fuerza será hasta nuevo aviso, ya que esperan el pago total.

La línea 148 no presta servicio desde las 0.
Te puede interesar:

Sorpresivo paro de colectivos en AMBA: cuál es la única línea que no funciona

Los trabajadores acusan demoras en los pagos y, por ese motivo, los dos meses previos también tuvieron que realizar un cese de actividades. Además, reclaman mejores condiciones laborales porque el estado de los coches no es el adecuado para el trabajo diario, según aseguran los choferes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elnuevohalcon/status/1975336251827118271?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975336251827118271%7Ctwgr%5E6b6f3c596133efb5b24627146b1dddaf19b04b65%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17599190991976020&partner=&hide_thread=false

El colectivo que circula desde Solano hasta Constitución continúa de paro, a diferencia de las líneas 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, que habían iniciado con el mismo reclamo.

Cabe destacar que la línea 148 incorporará 40 coches que serán entregados en tandas de 10 coches para reforzar las condiciones, luego de los paros que realizaron. La compra se hizo acordando condiciones en Megacar y no vendiéndole la empresa a Dota, como se había rumoreado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aumentó el boleto de colectivo en AMBA

Aumentaron los colectivos del AMBA y el subte: cuánto cuestan los nuevos boletos

Moverse en colectivo en el AMBA saldrá nu 3,9% más caro en octubre.

Los colectivos de Ciudad y Provincia aumentan en octubre: cuánto sale el boleto mínimo

El hecho se produjo en un avión de American Airlines.

Tragedia en Estados Unidos: encontraron un cuerpo en el tren de aterrizaje de un avión

El hombre fue internado en el Hospital Central y murió.

Mendoza: detuvieron a un policía sospechado de matar a un hombre que le habría robado

Ahora ya no me importa, dijo Mario Pergolini sobre la muerte después de haberla tratado en terapia.

Pergolini se sinceró sobre su salud mental: "Pensar en la muerte me producía depresión y pánico"

Paro sorpresivo en la línea H: cuándo deja de funcionar el servicio

Paro sorpresivo en la línea H: cuándo deja de funcionar el servicio

Rating Cero

Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

La China Suárez no volverá a Argentina y se quedará en Turquía con Mauro Icardi.

La China Suárez no volverá a Argentina: tomó una terminante decisión con Mauro Icardi

El artista de Hollywood decidió cambiar de vida por la crianza de sus hijos.

George Clooney reveló por qué se escapó de Hollywood a una granja: "Me preocupaba..."

Uno de los más queridos de Gran Hermano 2022-23 tuvo su peor momento.
play

El peor momento de un ex-Gran Hermano: "Me está destripando, ya está..."

Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM.
play

La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..."

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

últimas noticias

Entregaron el Premio Nobel de Química a tres científicos por el desarrollo de estructuras metalorgánicos

Entregaron el Premio Nobel de Química a tres científicos por el desarrollo de estructuras metalorgánicos

Hace 10 minutos
El hombre fue internado en el Hospital Central y murió.

Mendoza: detuvieron a un policía sospechado de matar a un hombre que le habría robado

Hace 19 minutos
Paro de colectivos en el AMBA.

Paro de colectivos en el AMBA: trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza

Hace 23 minutos
Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.

Video: los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes migratorios en Chicago

Hace 7 horas
Carlos Salvador Bilardo con cuatro campeones del mundo,

"El mejor de todos": la emotiva visita de los campeones del '86 a Bilardo

Hace 8 horas