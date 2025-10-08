Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué línea no funciona

La línea de colectivos 148 de la empresa El Nuevo Halcón S.A. continúa con el reclamo por la falta de pago de los salarios y no presta servicio desde el martes a las 0. En el comunicado publicado indicaron que la medida de fuerza será hasta nuevo aviso, ya que esperan el pago total.
Los trabajadores acusan demoras en los pagos y, por ese motivo, los dos meses previos también tuvieron que realizar un cese de actividades. Además, reclaman mejores condiciones laborales porque el estado de los coches no es el adecuado para el trabajo diario, según aseguran los choferes.
El colectivo que circula desde Solano hasta Constitución continúa de paro, a diferencia de las líneas 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, que habían iniciado con el mismo reclamo.
Cabe destacar que la línea 148 incorporará 40 coches que serán entregados en tandas de 10 coches para reforzar las condiciones, luego de los paros que realizaron. La compra se hizo acordando condiciones en Megacar y no vendiéndole la empresa a Dota, como se había rumoreado.