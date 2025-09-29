Tragedia en Estados Unidos: encontraron un cuerpo en el tren de aterrizaje de un avión

El hallazgo se produjo cuando el avión, que había partido desde Europa, se encontraba en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, situado en Carolina del Norte.

Un hombre fue encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión en Estados Unidos que había llegado desde Europa y se encontraba en mantenimiento. Ahora, las autoridades iniciaron una investigación para establecer su identidad.

El hecho se produjo en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas , ubicado en Carolina del Norte , donde un grupo de policías detalló que el cuerpo fue hallado por el personal de la división aeroportuaria. En diálogo con el medio estadounidense ABC News, la aerolínea American Airlines marcó el apoyo a la investigación: "Estamos colaborando con las autoridades en la investigación".

En tal sentido, un comunicado, el aeropuerto lamentó el hecho. "Estamos profundamente entristecidos por esta noticia y apoyaremos la investigación del CMPD en todo lo que sea necesario" , expresó.

En tanto, el analista de aviación John Nance advirtió que hay muy pocas probabilidades de que una persona sobreviva si se sube a un avión clandestinamente por las condiciones que enfrentará, con temperaturas menores a los -51° por varias horas.

El antecedente en Florida: el hallazgo de dos cadáveres en el tren de aterrizaje de un avión

Dos cadáveres fueron encontrados el 7 de enero en el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión de la compañía JetBlue Airways, en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderlade-Hollywood en el sur de Florida, Estados Unidos.

Durante una inspección de mantenimiento, realizada a la aeronave 1801 el lunes a la noche, el personal de la aerolínea descubrió ambos cuerpos en el área del hueco de las ruedas, informó la agencia Associated Press.

“En este momento, las identidades de los individuos y las circunstancias que rodearon cómo accedieron a la aeronave siguen bajo investigación”, señaló el comunicado de JetBlue sobre el accionar policial.

Por lo pronto, el Departamento de la Policía de la ciudad norteamericana y los médicos forenses realizan las pruebas pertinentes para conocer la identidad de las personas. Hasta el momento, la investigación permanece abierta.