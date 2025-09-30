30 de septiembre de 2025 Inicio
Los colectivos de Ciudad y Provincia aumentan en octubre: cuánto sale el boleto mínimo

A partir de este miércoles, las líneas del AMBA subirán sus tarifas un 3,9%, mientras que las nacionales mantendrán sus precios. Cuáles registrarán un incremento y cómo queda el cuadro tarifario.

Moverse en colectivo en el AMBA saldrá nu 3,9% más caro en octubre.

Las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán sus tarifas un 3,9% en el mes de octubre, de manera que el boleto mínimo rondará los $550 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que el viaje en subte subirá a $1.112.

El aumento se definió según la fórmula de actualización automática que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, en este caso agosto, que se ubicó en 1,9%. A eso se le suma un 2% adicional, lo que redondea un 3,9% para colectivos, subtes y premetro.

Las nuevas tarifas entrarán en vigencia el miércoles 1 de octubre para las líneas que dependen del Gobierno porteño y las que son de jurisdicción provincial. En el caso de las nacionales, mantendrán el mismo valor que vienen sosteniendo en los últimos tres meses, con el boleto mínimo en $451.

Colectivo 151
El aumento afectará a las 31 líneas porteñas y a las de jurisdicción provincial.

Cuánto saldrá el boleto mínimo en los colectivos de la Ciudad

El cuadro tarifario de las líneas porteñas (4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151) quedará de la siguiente manera a partir de octubre:

  • De 0 a 3 kilómetros: $546,54.
  • De 3 a 6 km: $608,85.
  • De 6 a 12 kilómetros: $655,76.
  • De 12 a 27 km: $702,70.

Todos los valores corresponden a usuarios con tarjeta SUBE registrada. Además, el boleto de subte saldrá $1.112 y el del premetro, $389,46.

Cuánto saldrá el boleto mínimo en los colectivos de la Provincia

Se trata de las líneas con numeración del 200 en adelante, que manejarán el siguiente cuadro tarifario a partir de octubre, siempre con SUBE registrada:

  • De 0 a 3 kilómetros: $550,30.
  • De 3 a 6 km: $613,03.
  • De 6 a 12 kilómetros: $660,25.
  • De 12 a 27 km: $707,53.

Para los usuarios que no hayan registrado su SUBE, el boleto mínimo aumentará a $1.199,60.

