Este peinado no pasa de moda, es el más elegido por las famosas e incluso rejuvenece: de cuál se trata

Esta opción regresa como tendencia entre las celebridades. Su efecto rejuvenecedor y su toque vintage lo mantienen siempre vigente.

Por
Este corte clásico reaparece como una de las apuestas preferidas de las celebridades.

Cosmopolitan

Durante el reciente Festival de Cine de San Sebastián, Blanca Suárez volvió a ser el centro de atención, no solo por su nueva película Parecido a un asesinato, sino también por un cambio de look que marcó tendencia. La actriz española sorprendió con un peinado que mezcla elegancia, frescura y un toque rejuvenecedor, consolidando una vez más su estilo como referente de moda.

La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.
Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

El evento reunió a destacadas figuras internacionales y nacionales como Angelina Jolie, Juliette Binoche, Najwa Nimri o Clara Galle, pero fue la madrileña quien se quedó con todas las miradas por un detalle particular: su nuevo flequillo. Inspirado en los icónicos looks de Audrey Hepburn, este corte clásico reaparece como una de las apuestas preferidas de las celebridades que buscan sofisticación sin perder naturalidad.

Flequillo mini

La elección de Blanca Suárez confirma que algunos estilos atraviesan modas pasajeras para mantenerse vigentes con el paso del tiempo. Este peinado, fácil de hacer y lleno de personalidad, deja en claro que los cortes versátiles pueden resaltar los rasgos y aportar luminosidad al rostro con un efecto rejuvenecedor inmediato.

Mini flequillo

Cómo es el peinado que lucen las famosas y se mantiene a la moda

Blanca Suárez presentó un miniflequillo corto, recto y ligeramente separado del rostro, acompañado por un moño bajo. Este estilo, de clara inspiración en los años 50, favorece especialmente a quienes desean suavizar las facciones y destacar la mirada. En su caso, el flequillo resaltó sus ojos claros y definió su expresión, logrando un equilibrio entre frescura y elegancia.

Aunque la actriz ya había apostado antes por el flequillo, esta versión es más arriesgada y moderna. Su tono castaño oscuro se aleja de las mechas rubias que solía llevar, aportando mayor contraste y profundidad a su look. El conjunto se completó con un vestido negro de Nina Ricci, con transparencias, lentejuelas y flecos, que reforzó su imagen glamorosa en la alfombra roja.

Flequillo mini

El flequillo mini no solo rejuvenece, sino que también es un clásico que vuelve temporada tras temporada. Es fácil de adaptar a distintos tipos de rostro y requiere menos mantenimiento que otras versiones, como el flequillo cortina. Por eso, muchas figuras del espectáculo, entre ellas Úrsula Corberó o Miley Cyrus, apostaron recientemente por este corte versátil que aporta carácter y un aire retro único.

