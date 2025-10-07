7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Sorpresivo paro de colectivos en AMBA: qué líneas no funcionan

Los trabajadores de dos empresas de transporte público de pasajeros no prestan servicio, debido a la falta de pago de los salarios.

Por
La línea 148 no presta servicio desde las 0.

La línea 148 no presta servicio desde las 0.

El Nuevo Halcón

Un sorpresivo paro de colectivos comenzó este martes a las 0 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuando los trabajadores de dos empresas de transporte de pasajeros anunciaron un cese de actividades debido a la falta de pago de los salarios.

Aumentó el boleto de colectivo en AMBA
Te puede interesar:

Aumentaron los colectivos del AMBA y el subte: cuánto cuestan los nuevos boletos

Varios usuarios de Florencio Varela que deben llegar a la Ciudad de Buenos Aires se vieron afectados por la huelga. "Compañeros, si para las 00 horas no se encuentra depositado el sueldo y viáticos haremos abstención de tareas por falta de pagos”, indicaron en referencia a la línea 148. Desde la empresa El Nuevo Halcón señalaron que la medida de fuerza comenzó este martes 7 y se llevará a cabo “hasta nuevo aviso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elnuevohalcon/status/1975336251827118271&partner=&hide_thread=false

El grupo de choferes y empleados de la compañía señalaron que la medida de fuerza comenzó este martes 7 “por falta de pagos de salarios”. A la misma decisión se sumaron la Empresa San Juan Bautista 500 y todos sus ramales “harán una abstención de tareas hasta nuevo aviso por falta de pago en sus haberes”.

“Así mismo, los trabajadores de La Empresa San Juan Bautista harán una movilización hacia la Empresa M.O.Q.S.A, Micro Ómnibus, Quilmes Sociedad Anónima, para reclamar el pago de los mismo”, informaron.

Cuáles son las líneas de colectivo que están de paro este martes 7 de octubre

Las líneas que no prestan servicio son: 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Moverse en colectivo en el AMBA saldrá nu 3,9% más caro en octubre.

Los colectivos de Ciudad y Provincia aumentan en octubre: cuánto sale el boleto mínimo

El hecho se produjo en un avión de American Airlines.

Tragedia en Estados Unidos: encontraron un cuerpo en el tren de aterrizaje de un avión

Tenía pedido de captura internacional de Interpol.

Atraparon en Ezeiza a un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales

Se incendia un edificio en Barracas: hay cinco heridos.

Voraz incendio en un edificio de Barracas: hay cinco personas heridas

play

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

En un mes iniciará el jury contra Makintach.

Causa Maradona: se conoció la fecha del inicio del juicio político a la jueza Julieta Makintach

Rating Cero

El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
play

De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

últimas noticias

Tenía pedido de captura internacional de Interpol.

Atraparon en Ezeiza a un fugitivo nigeriano, acusado de liderar una banda de estafas virtuales

Hace 2 minutos
La actriz, convertida en un referente de la belleza natural, dejó atrás su emblemático rubio y apareció con un corte pelirrojo acompañado de flequillo texturizado.

Pamela Anderson volvió a sorprender a la moda y ahora puesta por el bare fringe: qué es

Hace 10 minutos
Se incendia un edificio en Barracas: hay cinco heridos.

Voraz incendio en un edificio de Barracas: hay cinco personas heridas

Hace 12 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

Hace 26 minutos
El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

Hace 32 minutos