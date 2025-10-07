Sorpresivo paro de colectivos en AMBA: qué líneas no funcionan Los trabajadores de dos empresas de transporte público de pasajeros no prestan servicio, debido a la falta de pago de los salarios. Por







La línea 148 no presta servicio desde las 0. El Nuevo Halcón

Un sorpresivo paro de colectivos comenzó este martes a las 0 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuando los trabajadores de dos empresas de transporte de pasajeros anunciaron un cese de actividades debido a la falta de pago de los salarios.

Varios usuarios de Florencio Varela que deben llegar a la Ciudad de Buenos Aires se vieron afectados por la huelga. "Compañeros, si para las 00 horas no se encuentra depositado el sueldo y viáticos haremos abstención de tareas por falta de pagos”, indicaron en referencia a la línea 148. Desde la empresa El Nuevo Halcón señalaron que la medida de fuerza comenzó este martes 7 y se llevará a cabo “hasta nuevo aviso”.

Hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/JbICJvcL30 — El Nuevo Halcón SA (@elnuevohalcon) October 6, 2025

El grupo de choferes y empleados de la compañía señalaron que la medida de fuerza comenzó este martes 7 “por falta de pagos de salarios”. A la misma decisión se sumaron la Empresa San Juan Bautista 500 y todos sus ramales “harán una abstención de tareas hasta nuevo aviso por falta de pago en sus haberes”.

“Así mismo, los trabajadores de La Empresa San Juan Bautista harán una movilización hacia la Empresa M.O.Q.S.A, Micro Ómnibus, Quilmes Sociedad Anónima, para reclamar el pago de los mismo”, informaron.

Cuáles son las líneas de colectivo que están de paro este martes 7 de octubre Las líneas que no prestan servicio son: 148, 383, 500, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.