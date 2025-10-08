Sesión clave en Diputados: la oposición buscará limitar el uso de los DNU y expulsar a Espert tras el escándalo La ley ya cuenta con media sanción del Senado y buscará su aprobación total en la Cámara Baja. El Gobierno adelantó que podría vetarla. Por su parte, el legislador libertario, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico y el empresario Fred Machado, no estará presente en el recinto. Por







La sesión de este miércoles podría ser la última antes de las elecciones legislativas nacionales.

La Cámara de Diputados llevará a cabo este miércoles desde las 12 una sesión especial donde la oposición llevará al recinto una agenda de temas que incluye modificar el régimen de Decretos Necesidad y Urgencia (DNU) y una eventual expulsión del legislador José Luis Espert, luego del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, detenido y extraditado a los Estados Unidos acusado de lavado de activos y narcotráfico.

Será una jornada clave para el Gobierno de Javier Milei, ya que si se logra aprobar la ley 26.122, que regula los DNU, de promulgarse, le podría permitir a la oposición dar de baja los decretos con el solo rechazo de una sola cámara.

En detalle, la propuesta establece que ambas cámaras del Congreso tengan un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.

José Luis Espert José Luis Espert no estará en la Cámara de Diputados.

La sesión especial para este miércoles fue pedida por diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia y Desarrollo. Si bien no pusieron firmas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda apoyan la sesión y aportarán votos clave.