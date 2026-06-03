Familiares y amigos despiden a Agostina Vega en un velorio privado

La ceremonia comenzó a las 14 y se lleva a cabo en una casa funeraria cercana a la casa de la familia Heredia. Por otra parte, la Justicia lleva a cabo nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de la adolescente que enlutó a todo una ciudad.

Familiares y amigos de Agostina Vega , llevaban a cabo este miércoles el velorio de la joven de 14 años asesinada y descuartizada en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba. Luego de diferencias entre la madre y el padre de la adolescente por el lugar y la forma de la ceremonia para despedirla, finalmente coincidieron en que él mismo se concrete en una casa funeraria cerca de la casa de Melisa Heredia.

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Por su parte, a primera hora de la jornada la Justicia lleva a cabo nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de la adolescente que enlutó a todo una provincia.

La entrega del cuerpo por parte de la Justicia provincial se demoró debido a las peritajes necesarios en la investigación, lo que generó momentos de tensión y marcadas diferencias entre la familia materna y paterna sobre cómo y cuándo despedirla. El velorio de Agostina coincide con la multitudinaria marcha del Ni Una Menos que se lleva a cabo en distintos puntos del país con epicentro en la Congreso de la Nación .

En una conferencia de prensa realizada el pasado martes, el padre de agostina había señalado que prefería realizar un velorio íntimo, solo para la familia y en un lugar privado de las afueras de la ciudad de Córdoba.

Por su parte, sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, preferían que la despedida fuera pública para que amigos, vecinos y allegados también tengan la posibilidad de acompañarlos y rendirle homenaje a Agostina.

"Gente, están impidiendo que nosotros estemos en la marcha. Necesitamos que nos acompañen en este circo que están haciendo, lo digo porque están tratando de que despidamos a mi sobrina el mismo día de la marcha", publicó en WhatsApp su tío Franco Heredia.

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Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario, la querella que representa a la familia de la adolescente sostuvo que la causa no debería agotarse en la imputación de Claudio Barrelier y reclamó que la fiscalía avance sobre posibles responsabilidades de otras personas vinculadas al caso.

"Nosotros no esperamos necesariamente nuevos imputados de manera inmediata, pero sí creemos que la fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades", señaló Carlos Nayi a los medios.

Uno de los focos de atención está puesto sobre la propietaria de un Ford Ka que habría sido utilizado por Barrelier durante los hechos investigados. De acuerdo con la postura de la querella, la mujer conocía el contexto en el que se encontraba el acusado cuando le facilitó el vehículo.

"El rostro de Agostina ya recorría los medios de Córdoba y de todo el país. Sabía perfectamente que no se trataba de la hija de Barrelier, sino de Agostina", afirmó. Además, indicaron que el automóvil habría sido lavado posteriormente, un dato que forma parte de las actuaciones judiciales que permanecen bajo reserva.

Los representantes de la familia aclararon que no atribuyen responsabilidad penal directa a la mujer, aunque consideran que existen razones suficientes para que sea investigada. "No estamos diciendo que sea culpable. Lo que sostenemos es que hay mérito para profundizar la investigación y determinar qué grado de responsabilidad pudo haber tenido ella y otras personas", manifestaron.

La querella también puso el foco sobre personas cercanas a Barrelier, entre ellas una mujer que compartía vivienda con él y otros integrantes de su entorno. "Hay personas que serán investigadas. No podemos avanzar en mayores precisiones porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario", señaló.

En ese contexto, advirtieron que algunos testimonios incorporados al expediente presentan inconsistencias que deberán ser evaluadas por los investigadores: "En algún tramo entiendo que fue engañada y otro que mintió. Y mentirle a la Justicia constituye un delito".