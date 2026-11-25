El CEO de Grupo Indalo habló del alcance de la propuesta "Hora China" y destacó el potencial del mercado audiovisual asiático. Sus reflexiones en el evento de presentación.

El CEO de Grupo Indalo , Lisandro López , destacó el valor estratégico, cultural y comercial del convenio firmado a las productores Classic Media y Masterwork Media y la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing , que dio origen a la franja televisiva "Hora China" .

Durante la presentación, que contó con la participación de una delegación china que recorrió más de 18.000 kilómetros para llegar a Buenos Aires, López puso el acento en la necesidad de superar el intercambio comercial tradicional y avanzar hacia una relación basada en el conocimiento recíproco.

Al analizar el alcance de esta alianza, el directivo subrayó la importancia de tender lazos reales entre ambas sociedades: "Cuando hay voluntad, las distancias se acortan".

López también señaló que el proyecto no se limita a incorporar producciones extranjeras a la programación televisiva, sino que apunta a generar relaciones de confianza entre las partes. En ese sentido, sostuvo que ese factor constituye una condición fundamental para desarrollar acuerdos comerciales de largo plazo.

En su análisis sobre las perspectivas de la industria, el CEO de Grupo Indalo destacó la dimensión del mercado audiovisual de China y las posibilidades que representa para las empresas argentinas interesadas en ampliar sus horizontes.

De acuerdo con cifras de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA) mencionadas por López, el país asiático cuenta con dos mercados que superan los 1.000 millones de usuarios cada uno: el de televisión tradicional y el de contenidos audiovisuales en línea.

La facturación conjunta de esos sectores superó en 2025 los 1,5 billones de yuanes, equivalentes a más de 200.000 millones de dólares. El volumen representó un crecimiento interanual del 5,2% y una expansión cercana al 68% en comparación con 2020.

Para el directivo, estas dimensiones convierten a China en un mercado relevante para el desarrollo de la industria audiovisual argentina, tanto por su capacidad de consumo como por las oportunidades de producción, distribución y asociación con empresas locales.

Una relación que busca trascender lo comercial

Durante su intervención en el Congreso de la Nación, López también hizo referencia a la trayectoria de las relaciones entre la Argentina y China, que acumulan más de cinco décadas de intercambios comerciales, científicos y productivos.

Sin embargo, planteó que la continuidad de esos vínculos requiere algo más que acuerdos institucionales y documentos formales. Según explicó, la comprensión entre las sociedades constituye un elemento necesario para consolidar una relación de cooperación.

En ese contexto, atribuyó a los medios de comunicación un papel central en la construcción de puentes entre ambos países, mediante la circulación de historias, imágenes y testimonios que permitan ampliar el conocimiento sobre sus respectivas culturas.

El lanzamiento de «Hora China» se inscribe en esa estrategia y representa una apuesta del Grupo Indalo por ampliar su presencia en el escenario audiovisual internacional, establecer nuevos vínculos con socios asiáticos y explorar oportunidades en uno de los mercados de contenidos más grandes del mundo.

Al cierre de su exposición, López agradeció el acompañamiento de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, la Embajada china en la Argentina, el Congreso Nacional y los equipos de Grupo Indalo y C5N que participaron de la iniciativa.