Sorpresa en Córdoba: cayó mucha nieve y cerraron el Camino de las Altas Cumbres

Se trata de una nevada que tiñó de blanco a diferentes puntos de la provincia, mientras se registran temperaturas heladas. Las autoridades advirtieron que podrían registrarse nuevos episodios en algunas localidades.

Córdoba se cubrió de blanco este sábado por las nevadas que ocurrieron en las Altas Cumbres y otros puntos de la provincia, por lo que las autoridades pidieron circular con precaución en las zonas con mayor concentración de nieve y lanzaron una serie de alertas por posibles nuevas nevadas en distintas localidades.

Las nevadas se registraron mayormente en las zonas serranas, aunque el evento también impactó con fuerza en distintas poblaciones del departamento de Río Cuarto. En tanto, debido al riesgo de accidentes por la calzada congelada, la Policía Caminera cerró totalmente la ruta provincial E-34 y emitió una advertencia a los conductores para que eviten circular por la red vial de la zona.

En tal sentido, las autoridades emitieron una alerta amarilla por nevadas persistentes que abarca a gran parte del oeste y norte provincial en Cruz del Eje, Villa Dolores, Cosquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y sectores de Jesús María, donde se monitorea la evolución del clima mientras se espera que continúen las bajas marcas térmicas.

Por lo pronto, las cuadrillas buscan despejar los accesos afectados de la red vial y asistir especialmente a las personas que estén en parajes. También pidieron evitar traslados innecesarios hacia las zonas de montaña hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que el frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará hasta este domingo inclusive, mientras que desde el lunes se espera un aumento progresivo de las temperaturas que podrían llegar a ser primaverales.

El organismo estimó que este domingo se espera que el ambiente permanezca frío, con una temperatura mínima que rondará los 6° y una máxima de 13°, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. Se trataría del último día con marcas invernales antes de un cambio más notorio en el patrón térmico.

En tal sentido, desde el lunes se espera que una rotación del viento al sector norte ponga fin al ambiente gélido y los registros térmicos comiencen a repuntar paulatinamente, por lo que se estima que la máxima alcanzará los 16° y no se registrarían lluvias. Luego, para el martes la tendencia alcista se consolidaría con un piso de 8° y techo de 19°.

En tanto, el miércoles volvería a bajar la temperatura hasta los 6° y luego llegaría a los 16°. El tramo más templado ocurriría hacia el jueves y viernes, donde se esperan máximas de 25° y que el cielo permanezca parcialmente nublado.