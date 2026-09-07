Córdoba: Martín Llaryora se reunió con el intendente electo de Marcos Juárez y prometió su respaldo

El gobernador mantuvo un encuentro con Germán Font, quien se impuso en los comicios en el municipio y será el primer jefe comunal peronista desde 1973 tras imponerse sobre Pedro Dellarrosa.

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora , recibió al intendente electo de Marcos Juárez, Germán Font , después de su triunfo en las elecciones en ese municipio en las que se consagró como el primer jefe municipal peronista desde 1973 tras imponerse sobre Pedro Dellarrosa.

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Durante la reunión, realizada en el despacho de Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario , acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre la Provincia y el futuro Gobierno municipal. Además, analizaron los principales proyectos e iniciativas para Marcos Juárez y comenzaron a diagramar iniciativas destinadas a acompañar el desarrollo de la ciudad y del sudeste provincial, luego de los comicios.

En tal sentido, el gobernador cordobés expuso su respaldo hacia Font: "Contá con todo el apoyo de la Provincia. Te vamos a dar no una mano, las dos manos, para que Marcos Juárez pueda crecer y progresar en este momento tan difícil". También subrayó el desarrollo normal de las elecciones: "Fue una jornada democrática impecable, que privilegia a Córdoba, de nuevo, en el contexto nacional, por el orden, por el respeto a la democracia, sin ningún problema".

Por su parte, Font remarcó que el resultado de la votación señala la voluntad de los vecinos de comenzar una nueva etapa en el municipio y advirtió sobre la importancia de trabajar mancomunadamente con la administración de Llaryora. "Existe una necesidad concreta de dar vuelta la página , de llevar adelante esta propuesta diferente y de gobernar con el pleno respaldo de la Provincia", aseguró.

En tanto, destacó su encuentro con el gobernante de Córdoba y explicó sus ejes: "Hablamos de los proyectos y de todas nuestras propuestas. El vínculo es cercano; necesitamos el apoyo de la Provincia y creemos que será fundamental".

En este marco, valoró las inversiones del Gobierno provincial en Marcos Juárez, entre ellas la ampliación de la capacidad del hospital provincial y la creación de la nueva sede de la Universidad Provincial de Córdoba, que permitirá fortalecer la oferta educativa de la ciudad y la región.

El triunfo de Germán Font en las elecciones en Marcos Juárez

Germán Font consiguió el 56% de los votos emitidos este domingo en el municipio de Marcos Juárez en Córdoba y dejó segundo a Pedro Dellarrosa, que alcanzó un 20%; con el 90% de las mesas escrutadas. De esta forma, el candidato de Generación MJ será el primer intendente peronista desde 1973.

Font tiene 36 años, es ingeniero agrónomo, participó políticamente de cooperativas agrarias y fue Director Nacional de Juventud en la Federación Agraria Argentina. También fue funcionario del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba.

En tercer lugar quedó el candidato de Marcos Juárez Despierta, Gerardo Pasquali, que representó a la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata, con el 16,87%. En la ciudad, 24.806 personas estuvieron habilitadas para votar, aunque la participación fue baja y apenas llegó al 63%.

Por otro lado, como publicó Letra P, la oposición fue dividida a las urnas: seis de las siete listas en competencia, sin sellos a la vista, fueron encabezadas por dirigentes con paso por el PRO, el Partido Libertario, La Libertad Avanza o Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio.