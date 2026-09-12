Meditación de la paz: "Donde había miedo, hay amor"

Libera toda carga pesada, todo miedo, toda preocupación, toda energía densa que está en el aquí y ahora.

Comienzo esta meditación repitiendo mentalmente el mantra “Yo Soy Paz” de este modo: Mientras inhalas dices “yo soy” y al exhalar: “paz” (3 veces).

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Siento paz cuando calmo mi mente y me conecto con mi Ser, que es Paz perfecta. Aun en medio de las provocaciones más desafiantes. La Paz divina en mí me permite ver más allá de toda apariencia externa de falta de armonía.

Cierra los ojos, inhala profundamente, exhala lentamente y repite otra vez mentalmente: Yo soy... Paz (3 veces).

Toma conciencia de todo lo que está en tu mente y decididamente suelta todo aquello que perturba tu Paz. Deja salir todo aquello que desarmonice tu calma.

Libera toda carga pesada, todo miedo, toda preocupación, toda energía densa que en el aquí y ahora no corresponde con la Paz que yo soy. Simplemente deja fluir, libera... sin juzgar. Sólo te conviertes en el testigo de esa libertad.

Manteniendo los ojos cerrados, inhala profundamente, exhala lentamente y repite de nuevo mentalmente: Yo soy... Paz (3 veces).

Ahora, el lugar que en tu mente ocupaban toda clase de negatividades, donde había oscuridad, hay Luz y pensamientos positivos. Ahora donde había miedo, hay Amor. Has transformado tu energía en Paz absoluta. ¡Te sientes agradecido y feliz!

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Ahora respiras desde esta gratitud y felicidad. Ahora respiras desde esta nueva Conciencia. Ahora respiras desde esta Paz perfecta y absoluta. Vuelve a inhalar profundamente, exhala lentamente y repite mentalmente: Yo soy... Paz (3 veces más).

Toma conciencia de que cada palabra que hablas y cada pensamiento que sostienes tiene un impacto en tu vida y en el universo. Tus palabras son Paz, tus pensamientos son Paz. En tu vida hay sólo Paz. En tu hogar hay Paz. En tu ciudad hay Paz. En tu país hay Paz. El planeta entero es Paz. En este instante inhala en esta conciencia de Paz y permite que fluya desde tu Ser hacia el mundo.

Cuando exhalas compartes con el universo la Paz que tú eres. Y el mundo, ahora es un mundo mejor para todos. Si “Yo soy Paz”, y el universo es Paz. Estás en total conexión con tu Ser, con la Paz divina, con el Todo.

Nuevamente inhala profundamente, exhala lentamente y repite mentalmente: Yo soy... Paz (3 veces).

Termina esta meditación respirando a conciencia y en Paz, inhalando y exhalando “Yo soy Paz”.

La importancia de practicar la meditación

Amigos queridos, meditar es volver a ese lugar de paz que siempre existe dentro nuestro.

Cuando aquietamos la mente, también descansa el cuerpo.

La paz interior no significa que todo esté perfecto, sino aprender a estar bien aun en medio de las dificultades.

Regalarnos unos minutos de silencio puede cambiar la manera en que vivimos el día.

Porque cuanto más en paz estamos con nosotros mismos, mejor nos sentimos con la vida.

Gracias por existir