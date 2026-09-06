7 de septiembre de 2026 Inicio
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Córdoba: Marcos Juárez tendrá un intendente peronista por primera vez en 53 años

El candidato peronista de Generación MJ, Germán Font, dejó segundo a Pedro Dellarrosa y rompió la hegemonía antiperonista en el municipio cordobés por primera vez desde 1973. La participación electoral fue del 63%.

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Germán Font antes de emitir su voto este domingo.

Germán Font antes de emitir su voto este domingo.

Germán Font consiguió el 56% de los votos emitidos este domingo en el municipio de Marcos Juárez en Córdoba y dejó segundo a Pedro Dellarrosa, que alcanzó un 20%; con el 90% de las mesas escrutadas. De esta forma, el candidato de Generación MJ será el primer intendente peronista desde 1973.

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Font tiene 36 años, es ingeniero agrónomo, participó políticamente de cooperativas agrarias y fue Director Nacional de Juventud en la Federación Agraria Argentina. También fue funcionario del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba.

En tercer lugar quedó el candidato de Marcos Juárez Despierta, Gerardo Pasquali, que representó a la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata, con el 16,87%. En la ciudad, 24.806 personas estuvieron habilitadas para votar, aunque la participación fue baja y apenas llegó al 63%.

Por otro lado, como publicó Letra P, la oposición fue dividida a las urnas: seis de las siete listas en competencia, sin sellos a la vista, fueron encabezadas por dirigentes con paso por el PRO, el Partido Libertario, La Libertad Avanza o Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio.

Las felicitaciones a Germán Font por devolver el peronismo a Marcos Juárez

El Frente Renovador nacional felicitó a Font por el regreso del peronismo a Marcos Juárez y a Jorge Brunori, por obtener una banca en el Concejo Deliberante para el Frente Renovador. "Felicitaciones a Diego Heredia y a todo el equipo del FR por el trabajo realizado en la lista de unidad", concluyó el partido encabezado por Sergio Massa tras la victoria.

Font es un exfuncionario del gobernador cordobés, Martín Llaryora, pero excluyó al Partido Justicialista provincial de los sellos de la alianza que sostuvo su candidatura pese a contar con el visto bueno del mandatario. Su estrategia se caracterizó por ser bien local, en el cierre de campaña ni siquiera invitó a figuras del cordobesismo.

"Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo", celebró Llaryora en X tras conocerse los resultados de las elecciones municipales y agregó: "Voy a invitar a Germán a reunirnos prontamente para comenzar a trabajar sobre las ideas y los proyectos que propuso durante la campaña".

La intendenta saliente, Sara Majorel, también felicitó a Font en redes sociales y le deseó "éxitos en la gestión, con diálogo y trabajo por el bienestar de nuestra ciudad".

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