9 de septiembre de 2026 Inicio
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Córdoba: un hombre atacó a una mujer trans y fue imputado por odio a la identidad de género

El agresor tiene 65 años y lanzó un objeto contra el abdomen de la víctima, quien debió ser asistida. El hecho ocurrió en la sala de espera de un hospital.

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El hecho ocurrió en Córdoba.

El hecho ocurrió en Córdoba.

Un hombre fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de agredir a una mujer con un objetivo en una sala de espera de un centro médico y después insultarla en la vía pública. Las autoridades lo imputaron por el delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima.

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El hecho ocurrió en la sala de espera de un centro médico ubicado en la ciudad de Río Tercero, donde un hombre de 65 años lanzó un objeto que impactó en el abdomen de la mujer, quien se encontraba junto a un joven. El Ministerio Público Fiscal provincial informó que luego también la atacó con expresiones discriminatorias por su identidad de género, por lo que la víctima debió ser asistida durante tres días.

El hecho ocurrió en Córdoba.

El hecho ocurrió en Córdoba.

En tal sentido, el fiscal Nicolás Torres, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, ordenó una serie de medidas que incluyeron el análisis de los registros fílmicos de tres cámaras de seguridad del establecimiento, además de la declaración de una testigo y un certificado médico homologado.

En tanto, previo a ser detenido, la víctima lamentó el suceso y cargó contra el atacante. "Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata. Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico", aseveró en las redes sociales.

Una joven de 20 años denunció que fue abusada por un enfermero en un hospital de Córdoba

Una joven de 20 años denunció que un enfermero la abusó sexualmente durante su internación en el área de psiquiatría del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en la capital cordobesa. El ataque ocurrió entre el 13 y el 20 de agosto, cuando la paciente permanecía bajo los efectos de una fuerte medicación por un cuadro de depresión.

La situación se conoció a partir del testimonio de una compañera de habitación, quien presenció el episodio durante la noche e informó lo sucedido dentro del establecimiento. La testigo quedó incorporada a la causa judicial y su relato permitió que la familia de la víctima realizara la presentación formal tras el alta médica de la joven.

La madre de la paciente cuestionó el abordaje médico aplicado en la institución estatal, donde la internación buscaba la estabilización de la joven. La mujer afirmó que al ingreso le aumentaron cinco veces la dosis habitual de sus fármacos y sostuvo que "la dejaron prácticamente inconsciente".

Los familiares acusaron a las autoridades del hospital por la falta de comunicación sobre el hecho durante la estadía de la víctima. Asimismo, la madre señaló que una responsable del área justificó la inacción con la mayoría de edad de la paciente para consentir, postura que la testigo rechazó de inmediato ante la falta de lucidez de la agredida.

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