El juicio por la muerte de Maradona fue reprogramado para mitad de abril El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro resolvió postergar el debate, con dos audiencias semanales en lugar de tres, luego de la reducción en la cantidad de testigos. El proceso debía empezar este 17 de marzo.







El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro resolvió reprogramar el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona para mitad de abril, a pocos días de haberse iniciado el debate tras el escándalo por el documental de la exjueza Julieta Makintach. El proceso busca determinar la responsabilidad o no de los acusados, entre los que se encuentran Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

El debate tenía fecha para el próximo 17 de marzo, pero en las últimas horas fue postergado para un mes más tarde y, ahora, serán solo dos audiencias semanales y no tres como se había estipulado.

En cuanto al motivo de la modificación, explicaron que, al reducir considerablemente la lista de testigos, "se les da a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos". A esto se suma que la reducción de la lista hace prever una duración menor del debate.

"Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal", señala el escrito firmado por el presidente del Tribunal, Alberto Gaig.

Julieta Makintach Julieta Makintach, exjueza del Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales el 18 de noviembre de 2025. "No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide, al Tribunal que en el ejercicio razonable de las facultades de dirección que le competen, adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto", añadió.

La modificación obtuvo dos votos a favor y uno en contra. Gaig y Alberto Ortolani hicieron lugar a la solicitud, mientras que Pablo Rolón votó por no postergar el debate. En el banquillo de los acusados estarán Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros de Medidom), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios de Swiss Medical) y Pedro Di Spagna (médico clínico). Todos se encuentran imputados por "homicidio simple con dolo eventual". Este delito prevé una pena de 8 a 25 años de prisión y ocurre cuando una persona no tiene intención de matar a otra pero sabe que por su conducta hay una alta probabilidad de causar el fallecimiento y continúa con su acción.