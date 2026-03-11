11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El juicio por la muerte de Maradona fue reprogramado para mitad de abril

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro resolvió postergar el debate, con dos audiencias semanales en lugar de tres, luego de la reducción en la cantidad de testigos. El proceso debía empezar este 17 de marzo.

Por
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro resolvió reprogramar el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona para mitad de abril, a pocos días de haberse iniciado el debate tras el escándalo por el documental de la exjueza Julieta Makintach. El proceso busca determinar la responsabilidad o no de los acusados, entre los que se encuentran Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

La cupé Fuego de Diego Maradona tiene 67 mil kilómetoros.
Te puede interesar:

Venden la histórica cupé Fuego de Maradona: "Hay gente que pagaría lo que vale una casa en Nordelta"

El debate tenía fecha para el próximo 17 de marzo, pero en las últimas horas fue postergado para un mes más tarde y, ahora, serán solo dos audiencias semanales y no tres como se había estipulado.

En cuanto al motivo de la modificación, explicaron que, al reducir considerablemente la lista de testigos, "se les da a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos". A esto se suma que la reducción de la lista hace prever una duración menor del debate.

"Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal", señala el escrito firmado por el presidente del Tribunal, Alberto Gaig.

Julieta Makintach
Julieta Makintach, exjueza del Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales el 18 de noviembre de 2025.

Julieta Makintach, exjueza del Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Isidro, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales el 18 de noviembre de 2025.

"No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide, al Tribunal que en el ejercicio razonable de las facultades de dirección que le competen, adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto", añadió.

La modificación obtuvo dos votos a favor y uno en contra. Gaig y Alberto Ortolani hicieron lugar a la solicitud, mientras que Pablo Rolón votó por no postergar el debate.

En el banquillo de los acusados estarán Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros de Medidom), Ricardo Almirón (enfermero), Nancy Forlini (coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios de Swiss Medical) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

Todos se encuentran imputados por "homicidio simple con dolo eventual". Este delito prevé una pena de 8 a 25 años de prisión y ocurre cuando una persona no tiene intención de matar a otra pero sabe que por su conducta hay una alta probabilidad de causar el fallecimiento y continúa con su acción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Escándalos que marcaron la historia de los Mundiales.

Los 5 escándalos más resonantes de la historia de los Mundiales

El delantero selló el doblete frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Adam Bareiro se metió en una lista que integra Diego Maradona en Boca: los motivos

confirmado: cerro la linea 148 que conectaba provincia con ciudad de buenos aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Nueva forma para obtener la licencia de conducir.

Rosario agiliza el trámite para la licencia de conducir: cómo será a partir de abril 2026

La Policía secuestró dos dagas de uso militar, chalecos tácticos, gorras militares y uniformes apócrifos de las fuerzas de seguridad. 

Allanamiento en Lanús: identificaron a un joven que amenazó con replicar la masacre escolar de Nashville

Rating Cero

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

El actor, que supo ser uno de los mejores cotizados de la industria, hoy atraviesa uno de sus peores momentos económicos.

Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

El reconocido jugador de fútbol estaría empezando una nueva relación amorosa 

Mbappé sorprendió al mundo y se mostró con una actriz muy famosa de España: quien es

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

últimas noticias

En Diputados, la dieta ronda los $6 millones brutos. 

Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones por mes tras un nuevo acuerdo salarial

Hace 7 minutos
La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 24 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 54 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 56 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 1 hora