  • Si te quedaste con ganas de saber más sobre Silver Surfer después de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, Marvel acaba de darte una razón para volver a mirar al cielo.
  • La editorial ha anunciado un nuevo cómic centrado en Shalla-Bal, la misteriosa heralda de Galactus que vimos en la película.
  • La historia llegará en junio de 2026 y servirá para explorar el pasado de Silver Surfer dentro del universo cinematográfico inspirado por la película.
  • Marvel Comics ha anunciado el lanzamiento del especial Fantastic Four: First Foes – Shalla-Bal: Silver Surfer #1, un cómic autoconclusivo.

Si te quedaste con ganas de saber más sobre Silver Surfer después de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, Marvel acaba de darte una razón para volver a mirar al cielo. La editorial ha anunciado un nuevo cómic centrado en Shalla-Bal, la misteriosa heralda de Galactus que vimos en la película. Y sí, promete revelar detalles que el film solo insinuó, así que hay tela cósmica que cortar.

La historia llegará en junio de 2026 y servirá para explorar el pasado de Silver Surfer dentro del universo cinematográfico inspirado por la película. Vamos, que si te llamó la atención ese personaje plateado que aparece avisando del apocalipsis planetario, ahora toca conocer qué hay detrás de su decisión de servir a Galactus.

Cuál es el personaje de Marvel que tendrá la explicación de su historia tras el éxito en cines

Marvel Comics ha anunciado el lanzamiento del especial Fantastic Four: First Foes – Shalla-Bal: Silver Surfer #1, un cómic autoconclusivo que llegará en junio de 2026. Este número forma parte de una serie de especiales que amplían el universo de la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, explorando a distintos villanos y personajes secundarios que aparecen en la historia.

La idea es bastante clara: si la película abrió la puerta a nuevos personajes cósmicos, los cómics van a aprovechar ese tirón para contarnos qué ocurrió antes de que todo explotara, literalmente.

El primer número de esta línea será Fantastic Four: First Foes #1, que llegará el 25 de marzo con guion de Dan Slott y Ryan North, arte de Mark Buckingham y portadas del espectacular Phil Noto. Ese cómic explorará a otro antagonista mencionado en la película: el Mad Thinker, un tipo que no está demasiado contento con que los Cuatro Fantásticos se hayan convertido en los héroes oficiales del planeta.

Pero lo realmente jugoso llega después. En junio será el turno de Shalla-Bal, la versión de Silver Surfer que vimos en la película, y todo apunta a que el cómic revelará su historia antes de convertirse en la heralda de Galactus.

En la película, Shalla-Bal es una habitante del planeta Zenn-La que toma una decisión brutal: convertirse en Silver Surfer, la mensajera de Galactus. El trato es claro y terrible a partes iguales. Ella servirá al devorador de mundos… a cambio de que su planeta sea perdonado.

Así es como termina llegando a la Tierra en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Su misión es simple: avisar a la humanidad de que Galactus ya ha marcado el planeta como su próxima comida. Nada como una visita cósmica para arruinarte el día.

