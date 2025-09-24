24 de septiembre de 2025 Inicio
Son más de las que pensás: qué infracciones tienen multas de al menos $400.000

La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas, siguiendo la metodología de la Unidad Fija (UF).

Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentaron un 9% desde este lunes, afectando sanciones por distintas infracciones. No portar la licencia de conducir implica ahora un costo de $39.925. En casos de infracciones graves, como exceso de velocidad, los montos pueden superar los $3.000.000, reflejando un endurecimiento en las políticas de seguridad vial.

Este incremento no se limita a CABA. La provincia de Buenos Aires también actualizó recientemente los valores de sus multas. En ambos distritos, los montos se calculan tomando como referencia la Unidad Fija (UF), cuyo valor se determina según el precio de medio litro de nafta premium en estaciones del Automóvil Club Argentino (ACA).

El motivo de esta metodología es mantener los importes de las multas actualizados frente a la inflación y las variaciones en el precio de los combustibles. Al vincular los montos a un bien de consumo sensible a la economía como la nafta, las sanciones se ajustan de manera automática, asegurando que su efecto disuasorio se mantenga a lo largo del tiempo.

Multa Buenos Aires

Cuáles son las infracciones que cuestan al menos $400.000

Los automovilistas en la Ciudad de Buenos Aires deben considerar que los valores de las multas de tránsito se actualizaron, con un aumento significativo en varias infracciones. Esta medida busca promover mayor responsabilidad al volante y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

Las multas por exceso de velocidad presentan ahora montos considerablemente más altos. Superar la velocidad máxima en hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas implica una sanción de $55.895,70. En casos de exceso grave, como superar los 140 km/h, las multas pueden alcanzar los $3.194.040.

Las infracciones relacionadas con estacionamiento y documentación también aumentaron. Estacionar de manera incorrecta tiene un costo de $79.851, el mismo valor que circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día. Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobús implica una multa de $119.776,50.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Algunas faltas graves generan sanciones superiores al millón de pesos. Pasar un semáforo en rojo puede implicar multas entre $239.553 y $1.097.430. Ocultar la patente para evitar ser identificado conlleva un costo de $798.510, mientras que bloquear una rampa destinada a personas con discapacidad implica una multa de $239.553.

El uso de dispositivos y la falta de precaución también implican costos importantes. Conducir utilizando el celular conlleva una multa de $159.702. No usar cinturón de seguridad o manejar con auriculares tiene un valor de $79.851 cada uno, al igual que no cumplir con el grabado de autopartes o intentar colarse en peajes de AUSA, ambas con un valor de $119.776,50.

Proyecto nuevo (5).jpg
La infracción que podés cometer y tiene una multa de más de $400.000 tras el último aumento.

Otras infracciones frecuentes también presentan sanciones elevadas. No portar la licencia de conducir cuesta $39.925,50, al igual que conducir con vidrios polarizados en un nivel no permitido. La multa más alta, por pasar una barrera baja, puede variar entre $319.404 y $1.597.020, considerando el riesgo que implica.

Estos nuevos valores buscan generar mayor conciencia entre los conductores de la Ciudad de Buenos Aires. El aumento de las multas refleja la seriedad con la que se tratan las infracciones, especialmente aquellas que ponen en riesgo la vida de conductores, peatones y ciclistas. La mejor manera de evitar estos costos es respetando las normas de tránsito.

