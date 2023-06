Silvina Luna sigue internada: por qué Aníbal Lotocki puede seguir ejerciendo a pesar de estar condenado

Tras que se conociera el delicado estado de salud que atraviesa la modelo, el médico cirujano, condenado por la mala praxis que le practicó, Aníbal Lotocki ofreció una entrevista televisiva y aseguró no tener responsabilidad sobre dicha situación.

En febrero de 2022, luego de 5 meses de juicio, el médico fue condenado a 4 años de prisión por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

Pero la condena fue apelada por su defensa y la Justicia determinó que debe “presentarse personalmente en el juzgado cada 15 días, los primeros y terceros viernes de cada mes o el día hábil siguiente”. En ese sentido, el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, habló con C5N y explicó por qué el profesional condenado sigue ejerciendo.

Silvina Luna sigue internada: por qué Aníbal Lotocki sigue atendiendo pacientes

En diálogo con C5N, el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, explicó que cuando se desarrolló el juicio desde la Fiscalía “se pidió la inhabilitación para el ejercicio de la medicina y la inhabilitación para el ejercicio del comercio en lo que refiere al mercado estético”.

“Además, pedimos que esas dos medidas se dispusieran cautelarmente junto con la sentencia para tratar de frenar con lo que estaba ocurriendo”, detalló.

Por otro lado, consultado por los elementos que se analizaron para pedir la inhabilitación aseguró: “Encontramos el quebranto de cuatro o cinco deberes esenciales de lo que es el ejercicio de la actividad médica y una extensión de daños causados progresivos e irreversibles sobre las víctimas”.

Al mismo tiempo explicó por qué pese a que Lotocki fue condenado, sigue en libertad y ejerciendo: “El juez le impuso una pena de inhabilitación para el ejercicio de la medicina, pero como la pena no está firme, igual que la pena de prisión que le impuso, es que todavía no se está cumpliendo”

Respecto la cantidad de años que pidió la Fiscalía, Abraldes aseguró que se pidió 7 años y 9 meses de prisión en orden “a los delitos de lesiones graves porque eran varias víctimas en concurso real con la estafa por la víctima Gabriela Tenchi y le pidió la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la medicina y del comercio en el estado estético”.

Además, remarcó que se solicitaron “las medidas cautelares porque sabíamos que la defensa, en caso de condena, iban a recurrir y esa pena no se vuelve inmediatamente operativa hasta que no está firme y confirmada”.

“Yo trato de que mis alegatos vayan impregnados al gran sentido común: la misma pregunta que todos se hacen por no estar cumpliéndose la condena es la misma que me hago. Por eso pedí la medida cautelar, sin embargo, con razones técnicas el juez decidió no darlas diciendo que era una especie de anticipo de pena, que había que esperar a que la cámara de Casación confirme la pena que dictaba en su veredicto”, se sinceró.