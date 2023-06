Le sacaron el respirador a Silvina Luna y mostró un signo alentador

"La habían intentado extubar el martes. Me avisan que está extubada. Puede respirar por sus propios medios. Es una buena noticia, porque significa que la persona se conecta con el medio, puede ventilar por sí sola y está mucho mejor", explicó el doctor Guillermo Capuya en C5N.

Según informó el periodista Ángel de Brito en sus redes sociales, la modelo "ya está consciente y hablando" y "pasó una buena noche". Este miércoles el conductor de LAM había informado que se evaluaba realizarle una traqueotomía debido al cuadro de falla multiorgánica por un shock séptico.

"Por este cuadro que estoy contando es que no hay partes médicos oficiales. La familia y los amigos, por ahora, prefieren no hacer declaraciones, obviamente porque están enfocados en la salud de Silvina", señaló De Brito. Agregó que la actriz "bajó mucho de peso en estos últimos días, está pesando 40 kilos".

Lotocki sobre Silvina Luna: "No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué"

El cirujano Aníbal Lotocki brindó una entrevista televisiva este miércoles por la noche donde aseguró no tener responsabilidad sobre el delicado estado de salud que atraviesa la modelo Silvina Luna, consecuencia de la mala praxis que sufrió por parte del médico.

Pese a haber sido condenado a 4 años de prisión por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 en febrero de 2022, Lotocki aseguró: "Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal".

"Es cierto que hay una condena, yo nunca lo he negado. Pero aclaro: en la condena no encontraron nexo causal con una enfermedad como la insuficiencia renal. La ley dice que soy inocente hasta que se compruebe lo contrario, la condena no está firme", explicó.

"La condena es por un efecto colateral del producto. No tengo que pedir perdón por usar un producto permitido. Si hubiese usado un producto prohibido pediría miles de perdones y estaría bien condenado. No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué", concluyó.

Qué es el metacrilato, la sustancia que perjudicó la salud de Silvina Luna

La modelo Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva por una infección bacteriana y a la espera de un trasplante de riñón, tras la intervención que le practicó el cirujano Aníbal Lotocki, quien en 2011 le inyectó metracrilato en sus glúteos.

La modelo se encuentra internada en estado es crítico luego de la operación estética del médico Aníbal Lotocki. Redes Sociales

El PMMA o Polimetilmetacrilato, más conocido como metacrilato, es un material de relleno que se utiliza mayormente para fabricar prótesis óseas o dentales. Aunque actualmente se utiliza en los tratamientos de estética, en nalgas y mamas, provocando en los pacientes reacciones alérgicas, migración hacia otra parte del cuerpo, infecciones, dolores, necrosis (muerte del tejido corporal) e hipercalcemia (enfermedad en la que el nivel de calcio en la sangre está por encima del normal).

En el caso de Silvina Luna, la aplicación sin su consentimiento le generó una insuficiencia renal crónica que le provocó tener que someterse a diálisis tres veces por semana, durante cuatro horas por día.

La sustancia provocó a Luna la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la llevó a tener que tomar corticoides, que provocaron una baja en sus defensas y un deterioro general de su cuadro de salud. Ante esta situación necesitó un trasplante de riñón, que demoró por la aparición de una bacteria que aún no pudo combatir.