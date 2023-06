Lotocki sobre Silvina Luna: "No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué"

“Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico”, fue una de las primeras frases que pronunció durante la nota, para luego señalar que no posee ninguna prohibición para ejercer su profesión. “Los pacientes de estética se guían por los resultados que pueden obtener y optan por el cirujano que les gusta más”, agregó.

Consultado por el cuadro que atraviesa la actriz, el cirujano dijo lamentarlo pero que no debe pedirle perdón. “Es cierto que hay una condena, yo nunca lo he negado. Pero aclaro: en la condena no encontraron nexo causal con una enfermedad como la insuficiencia renal. La ley dice que soy inocente hasta que se compruebe lo contrario, la condena no está firme”, explicó.

“La condena es por un efecto colateral del producto. No tengo que pedir perdón por usar un producto permitido. Si hubiese usado un producto prohibido pediría miles de perdones y estaría bien condenado. Si ella cree que el culpable es el producto, debería hacerle un juicio al Estado que lo permite", indicó en referencia al metacrilato, la sustancia que le inyectó a Luna y que derivó en su enfermedad.

"No voy a pedirle perdón por una enfermedad que yo no le provoqué”, concluyó