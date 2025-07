Sigue la polémica por la serie "Viudas negras" entre vecinos de Nordelta: "La gente acá no es cheta"

"Escenas donde las empleadas domésticas ingresan a los barrios cerrados en los charters pero separadas de los propietarios porque dicen que ellos no soportan compartir ni su olor. La revisión de los bolsos a la salida por los guardias de seguridad. La forma de dirigirse de las amigas a sus empleadas son algunas de las escenas que intentan hacer una crítica a las mujeres de country", repasa el texto, firmado por Mercedes Cordeyro.

En el posteo en Instagram referido a la nota, llamó la atención de muchos internautas un comentario que aseguraba: "Si se supone que eso es la vida nordelteña, está muy mal caracterizada. Por la forma en que se visten (chatitas, blazers, uñas vía láctea) parecen más de San Jorge o algún country más tradicional. Por otra parte, las casas son bastante medio pelo (lavarropas con carga superior en la cocina, vamos, no tienen lavadero?) Si la querían hacer bien tendrían que haber puesto mujeres dedicadas al running, a andar en bicicleta, vestidas con estilo más miamesco, la próxima que nos pregunten y los asesoramos mejor. La devoré y me divertí horrores".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/malepichot/status/1947660137298334176&partner=&hide_thread=false Jajajaaja esta nota es exactamente algo que hubiera escrito Maggie https://t.co/lKAEHdUCV9 — malena pichot (@malepichot) July 22, 2025

El descargo por el estereotipo de las mujeres de Nordelta en Viudas negras

Luego, la misma usuaria fue por más. Este viernes, junto a otra vecina con la que suelen publicar videos en la cuenta de TikTok @tirapostas, hicieron un "descargo" sobre la cuestión de la caracterización de los habitantes de Nordelta.

"Antes que nada aclaramos que nos divertimos un montón, nos encantó, y admiramos un montón a las actrices", aclararon, para luego remarcar: "La gente se pensó que yo, como habitante de Nordelta, me había ofendido porque estaban estigmatizando a la gente de Nordelta, y la realidad es que la estigmatizaron mal. Podrían haber sacado mucho más provecho y nos hubiésemos reído mucho más realmente si hubiesen sabido cómo son las mujeres de Nordelta".

"Para mí no están bien representadas. Primero, la mujer de Nordelta no se viste con blazer, chatitas. Esa es gente de otros barrios que tiene más que ver con el Opus Dei, o de San Isidro, o Recoleta muy tradicional. Acá la gente tiene otra onda, la chatita es la zapatilla. Pero no cualquier zapatilla: vos vas a hacer deporte, vas con las On. Si no, no pertenecés. Después, tenés la zapatilla de salir, la Golden Goose. Acá no andás con chiquitas", explicó la mujer, traductora de profesión.

En cuanto a las costumbres de los barrios, detalló: "Acá la gente no piensa mucho, no tienen mucho contenido. El tema es físico, hay que estar bien físicamente. Acá se va al gimnasio, padel, personal, tenis, mucho runner y la bicicleta. Tenés bicicletas de u$s10 mil. Acá lo importante no es parecer cheto, entonces la gente no habla con la papa en la boca, acá lo que importa es quién tiene más plata. La gente acá es groncha, no es cheta".

En cuanto al asunto del lavarropas, que generó largos debates en redes, precisó que "las casas, cualquier casa, cuando tenés un lavadero no está en la cocina, porque tenés lugar, entonces, si vivís en un departamento con el lavarropas en la cocina, porque va bajomesada, no puede ser carga superior porque no lo podés usar; le armaron una casa re medio pelo, había un lavarropitas ahí angostito, las casas no son así".

"Y se olvidaron del tema de los amantes. En Nordelta, si hay algo que se destaca es el tema de los conflictos amorosos y el tema criminalística. Si nos hubieran pedido un consejo habría salido mejor. Creo que la próxima hay que dejarse asesorar, venir a la gente que realmente conoce. Si uno va a estereotipar, tiene que hacerlo bien. Había un tema con las mucamas, ahora va a haber otro tema con los paisajistas. La mucama no anda de uniforme tipo Mirtha Legrand, usa ambo o jogging con crocs, que cuando se te manchó con lavandina el jogging pink se lo das a la mucama", concluyeron, entre risas.