Malena Pichot en TVR: "No es culpa de las mujeres el fascismo del Gobierno"

" Es una provocación que parece que no va a llegar a ningún lado, pero llega y después viene otra ", indicó sobre el spot que este sábado publicó la cuenta de la Casa Rosada con el que el Gobierno reafirmó su "combate frontal a la ideología woke".

"Es una estrategia la de provocar pero a la vez se hace realidad. Sacan la figura del femicidio, están haciendo cosas nefastas que se desdibujan con otros 'showcitos' que hacen en las redes", añadió.

En ese sentido, calificó como "agotador" el tener que hacer frente a este tipo de mensaje. "Todos los días una noticia horrenda de parte del Gobierno. ¿Qué medida a favor del pueblo hicieron? Ni una", afirmó. Sin embargo, aunque aclaró que "estoy acostumbrada a estar explicando todo el tiempo la definición de feminismo", sostuvo que "hay que seguir explicándolo".

"Con esta cuestión de que no sirve la figura del feminismo, empiezan de vuelta a confundir conceptos, a instalar cosas que no son. Esa es la idea de los fachos, dar vuelta las cosas. Con esta vuelta de la derecha se puso de moda ser un poquito facho, es canchero, ya no da vergüenza", reflexionó.

También se refirió a la acusación que recae sobre el movimiento feminista y los sectores más progresistas de la sociedad sobre la responsabilidad del crecimiento de sectores más inclinados a la derecha. "No siento que nos hayamos pasado en lo absoluto, sino que nos quedamos cortas", comentó para luego sentenciar: "No es culpa de las mujeres el fascismo del Gobierno".

Luego de repasar el desastre ocurrido tras el temporal en Bahía Blanca, la también conductora señaló que "es desesperante la situación". "Es un momento en que pareciera que el Estado es mala palabra y que la única opción es la gente, los vecinos, la beneficencia. Es triste y desesperante", reflexionó.

Además se refirió al repudio de los bahienses contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Es llamativo cómo la sacaron, a las trompadas más o menos. Me parece correcto porque siempre van a hacer un show ahí de la nada. No puedo creer que Patricia Bullrich siga existiendo".