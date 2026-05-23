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Se separó un reconocido actor luego de siete años de relación: "Tuve que dejar mi casa"

El artista fue quien confirmó la noticia y contó que la distancia fue uno de los factores principales para tomar la decisión. "Fui yo", reveló.

Nazareno Casero se separó de su novia tras siete años.

Nazareno Casero se separó de su novia tras siete años.

Freepik

El actor Nazareno Casero confirmó su separación de Carolina Puntonet luego de siete años de relación y debió mudarse de su casa juntos para poder enfocarse en sus proyectos laborales. Reconoció que él fue quien tomó la decisión de separarse por una distancia que no ayudaba.

Uno de los principales factores por los cuales decidió tomar distancia fue porque era difícil sostener una relación entre distintos continentes. Mientras ella desarrolla su carrera en Europa, él está instalado en Buenos Aires con diferentes propuestas.

Casero

“La verdad es que todo fue súper armonioso y de común acuerdo. No hubo enojos, ni broncas, ni peleas, ni tampoco la necesidad de precipitar nada. Estábamos haciendo un régimen de alternar entre tener una relación a distancia y convivir, las dos modalidades que más complican y hasta matan las parejas, y en un momento se nos complicó”, contó el actor a Revista Gente.

Sin embargo, admitió: “Cuando hay amor y estás bien con alguien, ninguno de los dos quiere soltar, y nosotros no queríamos soltar. Ella está haciendo su carrera, le va bien afuera, viene sacando música, y que se viniera acá por mí, o que yo me fuera para allá teniendo mis proyectos acá, en uno u otro caso, era una dificultad extra”.

Y se mostró en paz: “Prefiero toda la vida tener una separación de común acuerdo y con amor, y que prevalezca todo lo lindo de la pareja en lugar de llegar a una pelea”.

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