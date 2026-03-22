Si no hacés este trámite, podés recibir una importante multa para tu auto: cuál es La falta de verificación puede generar sanciones económicas con un valor elevado. También existen riesgos legales en caso de incidentes viales. Por + Seguir en







Circular sin este requisito puede generar otras consecuencias. Freepik

Circular sin la verificación técnica al día puede derivar en sanciones económicas elevadas.

El control es obligatorio y busca garantizar condiciones mínimas de seguridad en los vehículos.

Los valores de las infracciones varían según la jurisdicción y la Unidad Fija vigente.

Además de la multa, pueden aplicarse otras medidas como la retención de la licencia. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular y su incumplimiento puede generar sanciones económicas significativas. Quienes no tengan este trámite vigente se exponen a multas y otras consecuencias durante controles de tránsito.

En Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los montos de estas infracciones dependen del valor de la Unidad Fija, que se actualiza periódicamente. Este sistema busca ajustar las penalidades en función de variables económicas como el precio de la nafta.

En este sentido, la normativa vigente establece sanciones claras para quienes circulen sin la verificación al día, lo que remarca la importancia de cumplir con este control obligatorio para evitar inconvenientes legales y económicos.

Multa Buenos Aires Redes sociales Cuál es la multa por tener la VTV vencida y circular igual En marzo, manejar con la VTV vencida puede implicar un costo bastante alto. En la Provincia de Buenos Aires, el valor de la Unidad Fija se fijó en $1.896, lo que determina que las multas por esta infracción oscilen entre $568.800 y $1.896.000.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Unidad Fija tiene un valor cercano a $949,99, la sanción por no contar con la oblea vigente ronda las 400 UF, lo que equivale aproximadamente a $380.000.