22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Si no hacés este trámite, podés recibir una importante multa para tu auto: cuál es

La falta de verificación puede generar sanciones económicas con un valor elevado. También existen riesgos legales en caso de incidentes viales.

Por
Circular sin este requisito puede generar otras consecuencias.

Circular sin este requisito puede generar otras consecuencias.

Freepik

  • Circular sin la verificación técnica al día puede derivar en sanciones económicas elevadas.

  • El control es obligatorio y busca garantizar condiciones mínimas de seguridad en los vehículos.

  • Los valores de las infracciones varían según la jurisdicción y la Unidad Fija vigente.

  • Además de la multa, pueden aplicarse otras medidas como la retención de la licencia.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular y su incumplimiento puede generar sanciones económicas significativas. Quienes no tengan este trámite vigente se exponen a multas y otras consecuencias durante controles de tránsito.

Te puede interesar:

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

En Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los montos de estas infracciones dependen del valor de la Unidad Fija, que se actualiza periódicamente. Este sistema busca ajustar las penalidades en función de variables económicas como el precio de la nafta.

En este sentido, la normativa vigente establece sanciones claras para quienes circulen sin la verificación al día, lo que remarca la importancia de cumplir con este control obligatorio para evitar inconvenientes legales y económicos.

Multa Buenos Aires

Cuál es la multa por tener la VTV vencida y circular igual

En marzo, manejar con la VTV vencida puede implicar un costo bastante alto. En la Provincia de Buenos Aires, el valor de la Unidad Fija se fijó en $1.896, lo que determina que las multas por esta infracción oscilen entre $568.800 y $1.896.000.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Unidad Fija tiene un valor cercano a $949,99, la sanción por no contar con la oblea vigente ronda las 400 UF, lo que equivale aproximadamente a $380.000.

Mecánico

Además del impacto económico, circular sin este requisito puede generar otras consecuencias. Durante un control, las autoridades pueden retener la licencia de conducir e incluso impedir la circulación del vehículo hasta que se regularice la situación.

En casos más graves, como un siniestro vial, la falta de la verificación al día puede derivar en problemas con las aseguradoras, que podrían rechazar la cobertura. Esto implica que el titular del vehículo deba asumir los costos derivados de los daños.

Noticias relacionadas

El sicario dominicano tenía con alerta roja de INTERPOL e intentó ingresar a la Argentina a través del aeropuerto de Ezeiza.

Megaoperativo en Ezeiza: cayó el sicario dominicano "Emerson", líder de la banda "Los 50-0"

 El Gobierno garantizó que los pacientes no perderán acceso a medicamentos por cambios en patentes. 

El Gobierno prometió que no habrá subas de precios de medicamentos por cambios normativos

El crimen ocurrió al 1300 de Gustavo Adolfo Bécquer, en Villa Gobernador Gálvez.

Conmoción en Santa Fe: un adolescente de 15 años mató a su madre policía de un disparo en la cabeza

El caso que sorprendió a toda la comunidad científica por la magnitud que tuvo

Se fracturó la clavícula pero cuando fue al médico el diagnóstico reveló lo peor: qué tenía

Confucio, filósofo chino que vivió entre 551 a.C. - 479 a.C.

Confucio, filósofo: "Aprender sin pensar es inútil; pensar sin aprender es..."

Estos argentinos se volvieron tendencia tras explicar una situación que notan todos los días

Este argentino que vive en Suecia explicó cómo cambia socialmente la ciudad según la estación y se volvió viral: ¿qué dijo?

Rating Cero

La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Lola y Manu se muestran cada día más juntos, ¿nace una relación mucho más que una amistad?

Los participantes de Gran Hermano opinan sobre el nuevo shippeo en la casa: ¿amor prohibido o solo juego?

La química entre los participantes ya no pasa indadvertida para sus compañeros de la casa.

"Son un escándalo": la química entre Danelik y Brian Sarmiento incendió la pantalla de Gran Hermano

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos.

Esta pareja del medio periodístico argentino se separó después de 30 años y sorprendió a todos: quiénes son

Bryan cranston, el actor de Breaking Bad, cumplió 70 años. 

Qué fue de la vida de Bryan Cranston, el actor que interpretó a Walter White en Breaking Bad

La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. 
play

Steel Ball Run es el nuevo animé que llegó a Netflix y con pocos capítulos está sorprendiendo a todos: de qué se trata

últimas noticias

play

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

Hace 20 minutos
River visita a Estudiantes de Río Cuarto.

River domina a Estudiantes de Río Cuarto pero no encuentra los caminos: empata 0-0 en Córdoba

Hace 39 minutos
La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Hace 40 minutos
Es el segundo apagón de la semana y el tercero en lo que va de marzo.

Los duros efectos del bloqueo: un nuevo apagón en Cuba afecta a diez millones de habitantes

Hace 55 minutos
Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. 

Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país

Hace 1 hora