16 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo es la multa de $500.000 que está relacionada a la VTV: ¿por qué alcanza ese valor?

El valor de las multas se determina a través del sistema de Unidad Fija, un mecanismo que actualiza los montos de acuerdo con el precio de la nafta premium.

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La falta de la VTV tiene una importante multa.

La falta de la VTV tiene una importante multa.

  • En 2026 aumentaron los controles de tránsito en accesos y puntos estratégicos de Buenos Aires y su área metropolitana.
  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los requisitos más controlados durante los operativos.
  • Circular con la VTV vencida o irregular puede generar multas que rondan los $500.000 e incluso el secuestro del vehículo.
  • La revisión se realiza en plantas habilitadas donde se controlan frenos, luces, neumáticos, suspensión y emisiones.

Durante 2026, los controles de tránsito registran un aumento significativo en todo el país, con especial presencia en los accesos y puntos estratégicos de la Buenos Aires y su área metropolitana. Estos operativos responden a un plan de fiscalización destinado a verificar que los vehículos cumplan con las normativas vigentes y circulen en condiciones seguras. El objetivo de las autoridades consiste en reforzar la seguridad vial y reducir la cantidad de accidentes en las rutas y calles.

Lo que debés saber sobre la VTV y la multa en marzo 2026.
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En este contexto, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se convirtió en uno de los requisitos más controlados durante las inspecciones. Este trámite obligatorio certifica el estado mecánico del vehículo y su aptitud para circular. Debido a que la oblea tiene una vigencia limitada, los agentes prestan especial atención a su fecha de vencimiento, ya que no contar con ella o tenerla caducada puede derivar en multas e incluso en el secuestro preventivo del automóvil.

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Las revisiones se realizan en plantas habilitadas, donde técnicos especializados someten a los vehículos a distintos controles. Durante la inspección se evalúan elementos clave para la seguridad, como el sistema de frenos, las luces, los neumáticos, la suspensión y el nivel de emisiones contaminantes. Mantener estos componentes en buen estado no solo evita sanciones en los controles actuales, sino que también reduce el riesgo de fallas mecánicas y accidentes en la vía pública.

De qué se trata la multa de $500.000 que tiene relación con la VTV

A medida que avanzan los controles de tránsito durante 2026, las autoridades endurecieron las sanciones para quienes circulan en infracción, con multas que pueden alcanzar los $500.000 en casos vinculados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta cifra no se aplica de manera generalizada, sino que apunta principalmente a conductores que circulan con la oblea vencida o, en situaciones más graves, a quienes presentan documentación falsa o ignoran reiteradas intimaciones. El objetivo es desalentar la circulación de vehículos en mal estado y garantizar estándares mínimos de seguridad en la vía pública.

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A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

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El valor de la sanción se calcula mediante el sistema de Unidad Fija (UF), un mecanismo cuyo monto se actualiza según el precio del combustible. Este esquema explica el aumento registrado durante el año en los distritos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Para evitar la multa, los conductores deben realizar la verificación en plantas autorizadas, donde se revisan componentes clave del vehículo como frenos, luces y neumáticos, elementos fundamentales para la seguridad vial.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan solicitar turno con anticipación y mantener en buen estado los sistemas de suspensión y dirección del automóvil. Más allá de la sanción económica, circular sin la VTV vigente implica un riesgo para el conductor y para terceros. Por eso, contar con la verificación al día no solo evita una multa elevada, sino que también forma parte de la responsabilidad de garantizar un tránsito más seguro para todos.

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