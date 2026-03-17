Nuevos valores de las multas en Córdoba: qué costo alcanzan a partir de marzo 2026 La actualización del precio de la nafta impactó en el cálculo de las sanciones en rutas provinciales. El nuevo valor rige desde su publicación oficial. Por + Seguir en







La normativa establece que cada Unidad Fija equivale al precio más bajo de venta al público de un litro de nafta súper. CEDAC

La Policía Caminera actualizó el valor de referencia utilizado para calcular las sanciones viales.

El cambio se debe al aumento del precio de la nafta súper, que determina el valor de la Unidad Fija.

Desde marzo de 2026 cada UF pasó a costar $1.722 en las rutas provinciales.

Este parámetro impacta directamente en el monto que deben pagar los conductores que cometen infracciones. Las sanciones por infracciones viales en la provincia de Córdoba registraron una actualización desde marzo de este año. La modificación fue oficializada por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, que fijó un nuevo valor para la Unidad Fija (UF), el indicador que determina el monto de las multas aplicadas en rutas provinciales.

Este sistema se utiliza para calcular el costo de las infracciones de la Policía Caminera de Córdoba. La normativa establece que cada Unidad Fija equivale al precio más bajo de venta al público de un litro de nafta súper, por lo que cualquier variación en el valor del combustible impacta directamente en el cuadro tarifario de las sanciones.

La actualización quedó formalizada a través de la Resolución N° 10 publicada en el Boletín Oficial provincial, que establece un nuevo parámetro para el cálculo de las infracciones contempladas en la Ley Provincial de Tránsito N° 8560.

Policía Caminera Redes sociales Cuál es el nuevo costo de las multas de tránsito en Córdoba La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito estableció que el valor de cada Unidad Fija pasó a ser de $1.722. Este número surge a partir del precio mínimo de la nafta súper informado por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC).

Según lo establecido en la normativa provincial, las sanciones por infracciones viales se calculan en función de estas unidades. Por ese motivo, cuando el precio del combustible se actualiza, también lo hace el monto que deben abonar los conductores que incumplen las reglas de tránsito.