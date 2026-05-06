Revelaron cómo reaccionó Martín Lamela ante la infidelidad de Adabel Guerrero

Se conocieron nuevos detalles sobre la ruptura de una pareja que llevaba 17 años juntos. También salió a la luz una inesperada propuesta íntima que habría marcado un antes y un después en el vínculo.

El escándalo que involucra a Adabel Guerrero y Martín Lamela volvió a escalar con nueva información, versiones periodísticas y detalles inéditos que sacuden al mundo del espectáculo argentino. Sucede que la separación, que ya generó repercusión por tratarse de una pareja consolidada de más de 17 años de relación , ahora suma un capítulo aún más delicado: la supuesta infidelidad de la bailarina y la reacción inmediata del empresario al descubrirla.

Según trascendió en el programa Mitre Live, conducido por el periodista Juan Etchegoyen, el vínculo "estaba profundamente deteriorado desde hacía tiempo", marcado por "una crisis silenciosa, sostenida y cada vez más evidente" . Sin embargo, el punto de quiebre habría sido un episodio puntual que terminó de detonar todo: un mensaje íntimo de alto voltaje emocional y sexual , que llegó al celular de Guerrero y fue visto por Lamela.

Este hecho desencadenó una reacción directa, confrontativa y sin filtros , ya que el empresario decidió " enfrentarla cara a cara , exigiendo explicaciones inmediatas". En ese intercambio, siempre según la versión difundida, la artista "habría intentado negar inicialmente cualquier tipo de relación paralela , pero con el avance de la conversación terminó admitiendo el vínculo" , lo que provocó un quiebre irreversible.

A su vez, las fuentes aseguran que no se trataría de un hecho aislado, sino de varios episodios de infidelidad , lo que profundizó el desgaste emocional. Como dato adicional que alimenta el escándalo, se conoció que el hombre señalado como tercero en discordia habría decidido mudarse cerca de Guerrero , incrementando la tensión en un contexto ya explosivo. Mientras tanto, ambos protagonistas mantienen un hermetismo absoluto , sin declaraciones públicas, lo que refuerza la expectativa y el interés mediático en torno a uno de los conflictos más resonantes del momento.

La propuesta íntima de Adabel Guerrero a su marido antes de separarse

El conflicto entre Adabel Guerrero y Martín Lamela no solo se explica por la supuesta infidelidad, sino también por una serie de diferencias profundas en la intimidad y en la forma de concebir la relación, que en las últimas horas volvieron a tomar relevancia tras la viralización de un video previo a la ruptura.

En ese material, la bailarina había revelado que, durante los últimos meses de pareja, atravesó un proceso de exploración personal, emocional y sexual, influenciado directamente por su participación en el espectáculo “Sex” de José María Muscari, una experiencia que la llevó a replantearse sus deseos y los límites tradicionales dentro del vínculo.

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En ese contexto, Guerrero confesó que le propuso a Lamela la posibilidad de realizar un trío, una idea que no surgió de manera improvisada, sino como parte de un planteo serio, reflexionado y concreto, incluso con una persona específica en mente. Sin embargo, la respuesta del empresario fue tajante y negativa, motivada principalmente por el temor a los celos, las consecuencias emocionales y los posibles conflictos posteriores. Este rechazo marcó una diferencia clave entre ambos, evidenciando una brecha en las expectativas y en la evolución del vínculo, donde ella buscaba explorar nuevas dinámicas, mientras él prefería sostener una estructura más tradicional.

En este sentido, la propia Guerrero explicó que este tipo de inquietudes surgieron a partir de su experiencia artística, donde pudo cuestionar estructuras, explorar su sexualidad y replantear el concepto de pareja, algo que hasta ese momento no había considerado con tanta profundidad.

La propuesta del trío no fue el único intento de transformación del vínculo: también dejó entrever que evaluó la posibilidad de abrir la relación, aunque esa alternativa tampoco fue aceptada por Lamela. Este contexto evidencia que la pareja atravesaba una etapa de cambios internos, búsquedas personales y tensiones emocionales, donde las diferencias comenzaron a hacerse cada vez más visibles. Con el paso del tiempo, estos desacuerdos habrían contribuido al desgaste general, preparando el terreno para un desenlace conflictivo.

Por otro lado, la viralización del clip televisivo en las últimas horas no hizo más que reavivar el debate mediático, ya que muchos interpretan que este episodio podría haber sido un punto de inflexión determinante en la relación. La negativa del empresario, basada en su preocupación por posibles escenas de celos, expone una postura más conservadora frente a los cambios propuestos por Guerrero.

Esta diferencia no solo refleja una incompatibilidad en lo íntimo, sino también en la forma de proyectar el futuro de la pareja. En este contexto, la supuesta infidelidad cobra una dimensión aún más compleja, ya que algunos analizan si pudo haber sido consecuencia de estas tensiones previas.