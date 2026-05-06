Se filtró quién es el tercer involucrado en la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela

Hace tiempo que se rumoreaba en las redes sociales una posible ruptura en la pareja, tras varios intentos de reconciliación. Hasta hace unos días ella no salía hablar de su vida privada, Guerrero se mantenía al margen de todo tipo de polémica para preservar a su familia, pero finalmente se conoció que ya no están más juntos debido a que se filtró una foto en los medios que dejó bien en claro que ya no están juntos. Aunque el detonante fue un mensaje de su ex marido, Lamela, que salió a hablar.

Tras este duro posteo en redes de Martín Lamela , trascendió quién sería el hombre vinculado a la actriz y bailarina Adabel Guerrero, aparentemente con quien le habría sido infiel y esto habría sido la gota que rebalsó el vaso tras casi veinte años de relación. A continuación en esta nota te contamos todos los detalles del tercero en discordia .

En el programa Puro Show (El Trece), Pampito dio detalles de quién sería el nuevo novio de Adabel Guerrero y cuándo habría nacido el vínculo: "Se llama Rodrigo Alenaz , es el director de una empresa de automotores . Estuvieron juntos en el cartódromo de Buenos Aires hace un tiempo y esto es de hace dos meses".

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A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Martín Lamela explicó los motivos detrás de su separación de Adabel Guerrero tras casi 20 años en pareja: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó”, expresó, manteniendo el perfil bajo de siempre y dejando en claro que el vínculo con la artista venía atravesando dificultades desde hacía tiempo.

Lejos de esquivar los temas más delicados, el empresario también hizo referencia a un quiebre en la confianza dentro de la pareja, sugiriendo que hubo episodios recientes que influyeron directamente en la decisión de separarse. “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, dejó en claro Lamela marcando sus diferencias con los manejos de Adabel Guerrero.