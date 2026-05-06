¿Gonzalo Heredia y Brenda Gandini están separados?: qué dijo la famosa pareja En los últimos días comenzó a circular una versión que decía que los actores estaban atravesando un difícil momento: qué aclararon al respecto. + Seguir en







Qué dijeron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini sobre los rumores de separación. Redes sociales

Distintas versiones señalaron una crisis entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tras 16 años de relación. Los rumores crecieron al verlos asistir por separado a distintos eventos públicos. Ambos actores salieron a desmentir la separación y cuestionaron cómo se difunden estas noticias. La pareja aseguró que sigue unida y que no hay terceros involucrados en su vínculo. En las últimas horas, el nombre de Gonzalo Heredia volvió a instalarse en la agenda del espectáculo, esta vez por versiones que indicaban una supuesta separación de Brenda Gandini tras más de una década de relación y dos hijos en común. La información tomó impulso a partir de comentarios en televisión, donde se habló de una crisis prolongada que no habría encontrado resolución.

Heredia Gandini Instagram: gonzaloezequielheredia / brendagandiniok

El dato que encendió las especulaciones estuvo vinculado a la exposición pública de la pareja, ya que en las últimas semanas ambos participaron de eventos por separado, algo que contrastó con la dinámica que sostenían desde hace años. En ese contexto, el periodista Pepe Ochoa sostuvo en el programa LAM que el vínculo atravesaba un momento delicado y que el desgaste no estaba asociado a terceros, sino a una situación interna que no lograron revertir.

Qué dijeron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini tras los rumores de separación Frente a la circulación de estas versiones, tanto Heredia como Gandini decidieron hablar y fijar una postura clara. La actriz se comunicó con Ángel de Brito para desmentir de forma directa la separación y sostuvo que la relación continúa. Según explicó, la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales pudo haber alimentado las interpretaciones, aunque descartó cualquier ruptura.

En ese mismo intercambio, Gandini planteó que este tipo de noticias tienden a amplificarse sin demasiada verificación y dejó en claro que, en caso de un cambio real en su situación personal, lo comunicaría sin rodeos. Incluso deslizó que evaluó salir al aire para aclararlo, aunque finalmente optó por un mensaje directo.