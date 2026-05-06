6 de mayo de 2026 Inicio
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La Cámara Electoral mostró preocupación por la baja participación de los jóvenes en las elecciones

El organismo expuso su inquietud por los niveles inferiores de concurrencia de personas de entre 16 y 29 años en los comicios, en el marco de una reunión con un grupo de asociaciones.

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La CNE busca subir la participación de los jóvenes en las elecciones.

La CNE busca subir la participación de los jóvenes en las elecciones.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) expuso su preocupación debido a los niveles de participación de los jóvenes de entre 16 y 29 años en los comicios, ya que son inferiores al promedio general del padrón. El organismo busca aumentar la concurrencia, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Las autoridades de la CNE se reunieron con integrantes de Conciencia, CIPPEC, Poder Ciudadano, Pulsar.UBA, Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho, Club Político, Red Ser Fiscal, entre otras entidades, con las cuales se abordaron los principales desafíos vinculados a la capacitación electoral y la participación ciudadana. Durante el encuentro, dialogaron sobre el proceso electoral del próximo año.

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La CNE busca subir la participación de los jóvenes en las elecciones.

La CNE busca subir la participación de los jóvenes en las elecciones.

En tal sentido, en el cónclave remarcaron la necesidad de robustecer las políticas de formación cívica y educación electoral, además de consolidar estrategias que resulten adecuadas para las personas de entre 16 y 29 años. También analizaron el impacto de las modificaciones en los instrumentos de votación, particularmente en lo relativo a la implementación de la Boleta Única Papel.

En tanto, las asociaciones participantes marcaron la necesidad de mantener el debate presidencial obligatorio y expusieron su preocupación por las modificaciones previstas en el proyecto de reforma, en lo referido a la rendición de cuentas de campaña. También subrayaron la importancia de abordar los desafíos actuales vinculados a la desinformación, la comunicación y la calidad del debate público, particularmente en lo que respecta a la relación de los jóvenes con el sistema democrático.

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