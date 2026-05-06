Tranquilidad tras su ausencia: se filtró el estado de salud de Mirtha Legrand

Puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.

Mirtha Legrand , una de las figuras más emblemática del espectáculo argentino, con una trayectoria que abarca más de 80 años en cine y televisión se llevó todas las miradas tras filtrarse una foto de ella donde se puede apreciar su estado de salud actual.

A mayo de 2026, Mirtha se encuentra en proceso de recuperación tras un cuadro de bronquitis fuerte que la mantuvo alejada de la pantalla durante las últimas semanas. Aunque su nieta Juana Viale ha estado al frente de sus programas (La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana), se espera que la diva regrese pronto a su "mesaza" .

Mirtha confirmó que ya está casi repuesta tras recibir tratamiento con antibióticos y guardar reposo médico , asimismo esta imagen que se filtró en las redes sociales llevó tranquilidad a sus seguidores y fanáticos . A continuación, en esta nota te contamos más detalles de la misma.

Así fue la foto que se filtró de Mirtha Legrand para llevar tranquilidad a sus seguidores

Luego de los rumores, en la semana pasada se conoció una imagen que llevó tranquilidad a sus seguidores. Débora D’Amato fue quien mostró a “La Chiqui” en excelente estado y la imagen habría sido tomada durante el cumpleaños de su histórica asistente, Elvira Guaraz, reflejando un presente mucho más alentador de lo que muchos imaginaban.

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“Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió Débora D’Amato en su cuenta de X, dando alivio a quienes siguen de cerca la evolución de la conductora y aguardaban por su regreso a la pantalla. Allí, puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.