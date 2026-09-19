20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La NASA mostró la primera foto del telescopio espacial Nancy Grace Roman: qué se ve

La toma registra estrellas desenfocadas y sirve para calibrar el observatorio antes de sus futuras investigaciones sobre galaxias, exoplanetas, materia y energía oscura.

Por
El telescopio Nancy Grace Roman. 

El telescopio Nancy Grace Roman. 

Web

La NASA difundió la primera fotografía obtenida por el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se encuentra en viaje hacia el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra. La captura fue realizada con su cámara infrarroja principal para comprobar el funcionamiento del observatorio antes de sus futuras investigaciones.

Imagen tomada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA. 
Te puede interesar:

La NASA descubrió un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo romano: "Único"

El registro no muestra todavía estrellas nítidas, sino grandes manchas luminosas distribuidas sobre miles de píxeles. La explicación está en la etapa de calibración: el Instrumento de Campo Amplio todavía permanecía lejos de su enfoque definitivo, por lo que los equipos utilizarán esas señales para ajustar la óptica y conseguir imágenes precisas.

La imagen tomada para realizar la calibración del telescopio.

La imagen tomada para realizar la calibración del telescopio.

El WFI, fundamental para esta operación, cuenta con 18 detectores infrarrojos que, en conjunto, ofrecen una superficie sensible similar a la pantalla de una computadora portátil. Su diseño permitirá cubrir en una sola toma una región del cielo mayor que la Luna llena, con una resolución comparable a la del Hubble y un campo de visión mucho más amplio.

Una vez completados el enfoque, la alineación y otras pruebas, Roman podrá iniciar los relevamientos destinados a estudiar galaxias, estrellas, exoplanetas, materia oscura y energía oscura. La NASA también puso a prueba el coronógrafo, diseñado para bloquear el brillo estelar y facilitar la detección de la luz reflejada por planetas que orbitan otras estrellas.

Qué podrá investigar el nuevo telescopio de la NASA

El Nancy Grace Roman fue diseñado para investigar algunos de los principales interrogantes de la astronomía actual, entre ellos la naturaleza de la materia y la energía oscuras. Sus observaciones también permitirán analizar cómo evolucionaron las galaxias y cómo se distribuyen a gran escala en el universo.

Otro de sus objetivos será la búsqueda de exoplanetas mediante distintas técnicas de observación, con especial interés en aquellos mundos que hasta ahora resultan difíciles de detectar. La misión podrá estudiar además poblaciones estelares y objetos situados en regiones que otros observatorios no pueden relevar con la misma amplitud.

El telescopio Nancy Grace Roman.

El telescopio Nancy Grace Roman.

Una característica central será su capacidad para observar grandes sectores del cielo con cada imagen, algo que permitirá reunir enormes cantidades de datos en períodos relativamente breves. La NASA espera que ese volumen de información ayude a construir mapas más precisos del universo y a profundizar el conocimiento sobre su evolución.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un nuevo ataque de EE.UU. en el Caribe dejó cuatro muertos.

Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe: murieron cuatro personas

La expresidenta de Chile decidió bajar de la carrera diplomática.

Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU: qué pasa con el argentino Grossi

Los envíos de crudo y GNL por Ormuz llegaron a su nivel más alto en seis meses.

EEUU aseguró que escoltó más de 1.000 millones de barriles de petróleo en el estrecho de Ormuz

Uber deberá pagar 40 millones de dólares por el abandono y muerte de una joven en la ruta.

Uber deberá pagar u$s40 millones por la muerte de una pasajera abandonada en la ruta

Trump y un nuevo embate contra Rusia.

Trump firmó duras sanciones contra Rusia para cortar fondos de la guerra en Ucrania

Las imágenes se compartieron en redes sociales. 

Alerta en un aeropuerto de Arabia Saudita: se escucharon fuertes explosiones

Rating Cero

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada.

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand después de una nueva internación: qué dijo

Nuevo capítulo de la guerra entre Cazzu y Nodal.

Cazzu apuntó contra Christian Nodal después de que negara ser deudor alimentario: "Mentiroso y manipulador"

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand.

Ángel de Brito reveló un dato clave sobre la salud de Mirtha Legrand: qué descubrieron los médicos

La cantante argentina en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián.

Lali Espósito apuntó contra el Gobierno desde San Sebastián: "El cine argentino ha sido muy atacado"

La burla de Wanda Nara hacia Suárez que no pasó desapercibida.

Wanda Nara lanzó un filoso comentario contra la China Suárez y reavivó el escándalo: "Yo no robo maridos"

La Joaqui generó expectativa al adelantar que el estreno será el miércoles 23 de septiembre.

La Joaqui se inspiró en Wanda Nara para su próximo lanzamiento: la insólita frase con la que anticipó su nueva canción

últimas noticias

La inteligencia artificial, nuevamente en el centro del debate.

La revolución de la IA en los próximos 10 años: convivencia con robots, reconversión laboral y aulas inteligentes

Hace 1 hora
Carlos Tejedor y Julio Roca dirimieron el conflicto con las armas.

¿Por qué Buenos Aires no forma parte de Buenos Aires? La cruenta historia de la Capital

Hace 1 hora
En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV. 

Los detalles de la visita del papa León XIV, entre la preocupación por los jóvenes, el trabajo y "la necesidad de encuentro"

Hace 1 hora
Un relato sobre la alegría, la muerte y la capacidad de reírse de nosotros mismos para vivir con mayor libertad.

Los Tres Santos Reidores: el cuento para aprender a celebrar la vida y perderle el miedo a la muerte

Hace 1 hora
Causas que preocupan al Gobierno tendrán movimientos en los próximos días.

La Casa Rosada prueba la capacidad de pulsear de sus operadores judiciales

Hace 1 hora