La NASA mostró la primera foto del telescopio espacial Nancy Grace Roman: qué se ve La toma registra estrellas desenfocadas y sirve para calibrar el observatorio antes de sus futuras investigaciones sobre galaxias, exoplanetas, materia y energía oscura. Por Agregar C5N en









El telescopio Nancy Grace Roman. Web

La NASA difundió la primera fotografía obtenida por el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se encuentra en viaje hacia el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra. La captura fue realizada con su cámara infrarroja principal para comprobar el funcionamiento del observatorio antes de sus futuras investigaciones.

El registro no muestra todavía estrellas nítidas, sino grandes manchas luminosas distribuidas sobre miles de píxeles. La explicación está en la etapa de calibración: el Instrumento de Campo Amplio todavía permanecía lejos de su enfoque definitivo, por lo que los equipos utilizarán esas señales para ajustar la óptica y conseguir imágenes precisas.

La imagen tomada para realizar la calibración del telescopio. NASA El WFI, fundamental para esta operación, cuenta con 18 detectores infrarrojos que, en conjunto, ofrecen una superficie sensible similar a la pantalla de una computadora portátil. Su diseño permitirá cubrir en una sola toma una región del cielo mayor que la Luna llena, con una resolución comparable a la del Hubble y un campo de visión mucho más amplio.

Una vez completados el enfoque, la alineación y otras pruebas, Roman podrá iniciar los relevamientos destinados a estudiar galaxias, estrellas, exoplanetas, materia oscura y energía oscura. La NASA también puso a prueba el coronógrafo, diseñado para bloquear el brillo estelar y facilitar la detección de la luz reflejada por planetas que orbitan otras estrellas.

Qué podrá investigar el nuevo telescopio de la NASA El Nancy Grace Roman fue diseñado para investigar algunos de los principales interrogantes de la astronomía actual, entre ellos la naturaleza de la materia y la energía oscuras. Sus observaciones también permitirán analizar cómo evolucionaron las galaxias y cómo se distribuyen a gran escala en el universo.

Otro de sus objetivos será la búsqueda de exoplanetas mediante distintas técnicas de observación, con especial interés en aquellos mundos que hasta ahora resultan difíciles de detectar. La misión podrá estudiar además poblaciones estelares y objetos situados en regiones que otros observatorios no pueden relevar con la misma amplitud. El telescopio Nancy Grace Roman. NASA Una característica central será su capacidad para observar grandes sectores del cielo con cada imagen, algo que permitirá reunir enormes cantidades de datos en períodos relativamente breves. La NASA espera que ese volumen de información ayude a construir mapas más precisos del universo y a profundizar el conocimiento sobre su evolución.