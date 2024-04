Semana Azul: la iniciativa para concientizar sobre autismo fue un éxito en todo el país

El cierre fue este 2 de abril en la Plaza Vaticano, frente al Teatro Colón de la Ciudad, con la multitudinaria jornada organizada por TDG Padres TEA Grupo Promotor y con el apoyo de las organizaciones más importantes de todo el país vinculadas al espectro autista.

El diagn+ostico de esta condición crece año tras año y según prevalencias internacionales 1 de cada 36 niños tiene diagnóstico TEA (Trastorno del Espectro Autista). En el año 2000 la prevalencia era 1 en 150. Estos datos revelan un crecimiento del 317% en 20 años. Además, algunos científicos ya se animan a definir esta situación como pandémica.

¿Qué es el autismo?

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, el autismo es una condición que afecta el desarrollo de niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta.

Los síntomas pueden ser evidentes antes de los 18 meses. La presencia de los signos de alarma no indica que ese niño tiene autismo, sino que está necesitando una orientación en su desarrollo.

En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas (ONU) designó al 2 de Abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Este día fue declarado por ley como el Día de Concientización sobre el Autismo también en la Argentina.

Cómo colaborar para la detección temprana del autismo

Hay signos precoces de los niños que se pueden advertir para ayudar a la detección temprana del autismo y la difusión de esta información sirve para que la comunidad pueda ayudar.

Entre las formas a tener en cuenta están: no expresar alegría a partir de los 6 meses, no compartir sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales de manera reiterada a partir de los 9 meses, aún no balbucea a los 12 meses, no hacer gestos como señalar, mostrar, alcanzar o saludar con al mano a los 12 meses, no decir ninguna palabra a los 16 meses, no formular frases de dos palabras con intención comunicativa (sin imitar o repetir) a los 24 meses o cualquier pérdida del habla, balbuceo o habilidades sociales a cualquier edad.