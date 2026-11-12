La esperaba con ansias: salió a la luz la charla pendiente que Marcos Camino no llegó a tener antes de su muerte En una vieja entrevista, el músico había dicho que quería tener una charla especial. Agregar C5N en









Pese a la pelea, siempre lo recordó con cariño.

Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, murió a los 76 años y su partida golpeó de lleno al mundo de la música y a la cumbia santafesina. En medio de los homenajes, volvió a circular una de sus últimas entrevistas, en la que dejó claro con quién quería tener una charla pendiente, su excompañero Cacho Deicas.

Fue la periodista Pía Shaw quien le preguntó con quién le gustaría tener una última conversación y por qué. Camino respondió: "Me gustaría tener una charla con Cacho, las razones son obvias, ¿no?". Cuando le preguntaron si lo ocurrido con Deicas había repercutido en él, fue claro. "Sí, sí, por supuesto. Primero porque somos cuarenta y pico de años que estuvimos juntos, que hemos soñado juntos y hemos llevado a cabo cosas juntos".

Explicó que su amigo tuvo un problema de salud y que desde diciembre nunca pudo hablar a solas con él. "De entendernos, porque te imaginás con tantos años. Entonces hay un desliz porque los hijos empezaron a manejar la situación de él, y bueno, eso hizo que todo se deba arrancar. Pero a mí me duele mucho porque es un amigo de muchos años y teníamos para hacer muchísimas cosas más", sostuvo.

Pese a la pelea, siempre lo recordó con cariño, aunque le molestaban las opiniones de quienes no conocían la historia. "Entonces hay muchísimas cosas que nos digan, y que comúnmente la gente no sabe. Entonces opina, opina sin saber, o repite lo que dice otro. Pero él no era un empleado mío, sino un socio. Incluso el nombre lo tenemos... 50 y 50. 50 y 50. Y uno lo olvida, a mí me duele mucho porque... A ver, es un amigo, que lo dejé de ver", aseguró.

Redes sociales Los Palmeras no suspendieron su show tras la muerte de Marcos Camino Pocas horas después de conocerse la muerte de su fundador y referente histórico, Los Palmeras se presentaron en Las Lomitas, Formosa, para cumplir con un show que ya tenían pautado. La banda eligió subir al escenario en un momento de enorme dolor.

La decisión generó repercusiones. Camino había sido encontrado sin vida en el estudio de grabación del grupo, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe, y la noticia cayó en plena actividad de la banda. RS Fotos Frente a las críticas, el mánager del grupo, Adrián Forni, explicó los motivos. "Nos quedamos a cumplirlo para mantener y respetar los ideales que nos dejó plasmados su creador y director, Marcos Máximo Camino. Hicimos el show en su memoria", expresó. De esta manera, el espectáculo se convirtió en un homenaje a quien formó la agrupación y la acompañó durante décadas. Mientras tanto, llegaron cientos de mensajes de despedida y muchos de sus videos volvieron a viralizarse en las redes.