Se viene un brusco cambio del pronóstico para AMBA: rige una alerta meteorológica por tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo para varias provincias de Argentina. ¿A qué hora llueve?







Las lluvias llegarán para el jueves a última hora del día. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del jueves 27 de noviembre se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Las provincias bajo alerta son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Mendoza y Córdoba. Esta área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1993987389673419044&partner=&hide_thread=false 27 NOV | Se desarrollan tormentas en Córdoba



Rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas en algunos sectores de la provincia.



Más info en https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/0EtanbL3u9 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 27, 2025 Para la jornada del jueves se espera que las tormentas fuertes arriben a la noche, la máxima se mantendrá en los 32° y la mínima de 21°. Mientras que desde Meteored informaron que un sistema de inestabilidad avanzará de oeste a este, abarcando una amplia franja del país.

Estas condiciones darán "origen a lluvias, chaparrones y tormentas que podrían presentar características significativas. Esta situación se extenderá durante todo el fin de semana, según las estimaciones del ECMWF, nuestro modelo de referencia".

Se espera que para el fin de semana las lluvias arriben y se mantengan durante los días de descanso. Además, adelantaron que entre el lunes y martes próximos "se producirá un cambio significativo en la circulación del viento. El ingreso de aire frío desde el sur impulsará un marcado descenso térmico en gran parte de la Argentina". Alerta meteorológica amarilla por tormentas: las localidades afectadas Buenos Aires: Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate - Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón- Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo.

Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay - Gualeguay - Victoria. Santa Fe: Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo.

Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo. Córdoba: Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier.

Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier. La Rioja : Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza.

: Chamical - General Belgrano - General Ocampo - General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza. San Luis: Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera - Zona baja de Ayacucho.

Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera - Zona baja de Ayacucho. Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.