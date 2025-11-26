26 de noviembre de 2025 Inicio
Misiones emitió una alerta por el alto riesgo de incendio y pidió extremar cuidados

El Ministerio de Ecología indicó que hay déficit hídrico, fuertes vientos y altas temperaturas, lo cual lleva a una alerta naranja por condiciones propensas a la propagación de focos.

El alerta por el alto riesgo de incendio puede extenderse hasta siete meses.

El alerta por el alto riesgo de incendio puede extenderse hasta siete meses.

La provincia de Misiones atraviesa una alerta por el alto riesgo de incendio debido a que la totalidad del territorio se encuentra bajo una alerta naranja por condiciones climáticas que genera un escenario propenso para la propagación de focos ígneos.

Uno de los dos vehículos cruzó en rojo. 
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables indicaron que el escenario crítico se debe al déficit hídrico, a las altas temperaturas y fuertes vientos. Especialistas y organismos indicaron que el cambio brusco en las condiciones ambientales coincide con las proyecciones sobre la llegada del fenómeno La Niña.

Según los reportes de Alta Temprana, en los próximos días se contempla que las temperaturas máximas llegarán a los 35 grados con lluvia. Pero el aumento en el índice de peligrosidad llevó a que pidan acciones preventivas en ámbitos rurales como urbanos.

Desde el Ministerio de Ecología lanzaron la campaña No me quemés por segundo año consecutivo con el fin de concientizar a las personas para reducir el impacto de los incendios.

Para eso, pidieron no arrojar colillas, fósforos ni basura desde vehículos, pero también evitar encender el fuego en campings, márgenes de rutas y áreas que no están habitadas. También pidieron monitorear el caso y dar aviso inmediato ante cualquier foco o columna de humo.

Misiones emitió una alerta por el alto riesgo de incendio y pidió extremar cuidados

