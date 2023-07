El árbitro agredido en un torneo amateur de Avellaneda advirtió que "podría estar en un cajón"

"No puede pegar una patada de esa índole. Me pudo haber matado, yo hoy podría estar en un cajón y mi familia llorándome. No hay un contexto para que me pegue así, ¿qué iban a hacer mis hijos? Yo soy su único sostén. Cuando se lo dije a este muchacho, no le salió un disculpame", explicó el referí.

Durante una entrevista en Telefe Noticias, Paniagua remarcó que "hablé muy poco con él, me dijo que lo hizo por una calentura. Eso no justifica una equivocación mía en el partido, porque a veces no ves una falta porque se te cruza un jugador. Uno no puede cobrar lo que te dicen los jugadores o los que están afuera".

El juez explicó que se dedica a trabajar en una empresa limpiavidrios: "Me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Estoy hasta las 14 y cuando salen los partidos para dirigir, lo hago porque no tengo otra manera de sobrevivir. No es mucha guita la que me llevo, pero me sirve para comprar algo".

La agresión a Ariel Paniagua en el fútbol amateur