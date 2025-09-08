El aire acondicionado puede ser peligroso para la salud: el motivo

Los riesgos que conlleva el uso desmedido del aire acondicionado. Freepik

Los aire acondicionados cumplen un papel fundamental en muchos hogares, ya que climatizan los ambientes tanto el invierno como en verano. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado puede llegar a ser peligroso para la salud, por lo que hay que manejarlos con precaución.

Si bien en muchas ocasiones no dimensionamos el uso que le damos a este tipo de aparatos, es necesario revisar que no esté afectando a nuestro cuerpo.

Este suele ser un aparato muy utilizado para combatir altas temperaturas, que se presentan durante el verano. Sin embargo, sus consecuencias van desde problemas respiratorios hasta de piel y ojos, por lo que se recomienda un uso moderado y consciente para evitarlos.

Aire Acondicionado Freepik Por qué el aire acondicionado puede ser peligroso para la salud La exposición prolongada al aire acondicionado, configurado con temperaturas muy bajas, puede causar inflamaciones en las vías respiratorias, aumentando el riesgo de faringitis, laringitis y crisis asmáticas. De hecho, el 35% de las personas en ambientes climatizados sufren obstrucciones nasales, en comparación con solo el 9% de quienes viven en espacios con ventilación natural, según un estudio de Generali.

Por otra parte, este electrodoméstico reduce la humedad del ambiente y favorece la sequedad de la piel y los ojos. Esto puede provocar irritación ocular, especialmente en quienes usan lentes de contacto. También puede contribuir a la transmisión de infecciones virales, ya que los sistemas de climatización recirculan el aire en bucle sin renovarlo completamente.

gripe resfrío enfermedad.jpg La forma en la que se pueden reducir estos riesgos es manteniendo la temperatura entre 23 y 25 °C y evitar dormir con el aire acondicionado encendido. Por otra parte, es fundamental limpiar los filtros periódicamente para eliminar polvo y microorganismos acumulados.