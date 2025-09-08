IR A
Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

Una historia de ciberacoso, la adolescencia en la secundaria y un giro que espanta a todos. Un breve análisis con spoilers sobre este documental original de Netflix.

Número desconocido

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.

Los documentales son un gran fuerte en Netflix. En este caso, Número desconocido: un escándalo de ciberacoso no es la excepción a la regla en el catálogo de la plataforma de streaming. En una historia que abarca una hora y media, esta producción desenmascara a una línea de celular que acosó a una adolescente por más de un año, para terminar descubriendo que se trataba de su propia madre.

De todos modos, no deja de ser un caso que sorprende a quien sea que recién lo conozca por Número desconocido, y que permite desenmascarar lo lejos que pueden llegar los acosos, y cómo las relaciones tóxicas de madre e hija cada vez son más moneda corriente.

Sinopsis de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, el documental furor en Netflix

En 2021, Ashley era una adolescente común y corriente de Michigan: pasaba sus mañanas en su escuela secundaria, jugaba deportes –en los que lograba destacar notablemente–, pasaba tiempo con sus amigas y, como cualquier chica, comenzaba a salir con Owen, su primer amor que marcaría un punto importante en esta trama.

Sin embargo, todo dio un giro cuando la protagonista de esta historia comenzó a recibir extraños mensajes de texto de un número desconocido. Allí, el extraño al otro lado del teléfono mencionaba la relación que tenía Ashley con su novio, y la incitaban a que lo deje, así como también la intentaban convencer que él lo iba a dejar a ella.

De repente, la parejita que parecía sacada de una comedia romántica de secundaria de los ochenta, pasó de vivir un digno cuento de hadas a sumergirse en una verdadera película de terror. Inevitablemente los mensajes que incluían no solo comentarios sobre el novio de la protagonista, sino también descripciones despectivas sobre su cuerpo, comenzaron a repercutir en el vínculo de ambos.

numero

Ashley hizo lo que cualquier persona hubiese hecho en primer lugar: ignorar esos mensajes pensando que, a la larga, la situación iba a calmarse. No obstante, el acoso y hostigamiento duró más de un año y medio. Todo esto sin saber que la responsable de los mensajes sería Kendra, la mismísima madre de la protagonista de Número desconocido.

A partir de ahí, el documental da un giro que nadie espera, al tener en cuenta que la madre de Ashley figura en los testimonios y habla desde el minuto cero sobre el apoyo que intentó darle a la hija frente al hecho. Número desconocido es una historia que termina desbordando cinismo y narcisismo, algo que claramente el espectador no se espera que venga de Kendra y termina explotando en su cara.

Skye Borgman plantea un documental que, si bien es atrapante, la forma en la que termina desarrollándose la historia deja gusto a poco. Sí es cierto que es disfrutable y mantiene al espectador en vilo durante su hora y media de duración, lo cual no es poco. Sin embargo, la trama se queda atrás en lo que respecta a la historia real, que tiene todo el potencial para poder ser desarrollada muchísimo mejor a lo que lo hace.

numero-desconocido-netflix

Tráiler de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso

Embed - NUMERO DESCONOCIDO: FALSA IDENTIDAD | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 29 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso

Los protagonistas principales de "Número Desconocido" son la adolescente Lauryn Licari y su novio, Owen McKenney, quienes sufrieron un prolongado ciberacoso. El documental revela que la responsable de este acoso, enviando mensajes anónimos desde un número desconocido, fue la madre de Lauryn, Kendra Licari, lo cual conmocionó a la comunidad de Beal City, Michigan.

