Industriales pymes exigieron al Gobierno corregir sus políticas para proteger a la industria nacional Tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Industriales Pymes Argentinos reclamó que el Gobierno abra una mesa de diálogo con el sector para impulsar políticas que devuelvan competitividad y empleo al sector.







Industriales Pymes exigieron al Gobierno corregir sus políticas para proteger a la industria nacional

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, envió un mensaje directo a Javier Milei luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El dirigente industrial pidió que el Gobierno retome el vínculo con el sector productivo y que impulse políticas que favorezcan la competitividad.

“Desde IPA creemos que es muy importante que el Presidente haya hecho una mención sobre realizar un profundo análisis, una autocrítica sobre los errores que se pudieron haber cometido y corregirlos. Entre esos, creemos, desde el sector industrial, que es fundamental no dejar de lado y corregir la necesidad de que haya una política industrial”, señaló Rosato.

El titular del IPA subrayó que la industria necesita medidas que permitan “ser competitiva”. Y agregó: “Para eso es fundamental el diálogo, el consenso. Que el Presidente reciba al sector pyme industrial para mostrarle y hablarle de la realidad”.

El planteo busca revertir lo que definió como una crisis profunda en el sector. “Exponer cómo hacer que esta crisis que atraviesa el sector se revierta y se convierta en producción, trabajo y mejoras para la economía nacional. Buscar que en Argentina entren divisas, que hacen falta para mejorar nuestra economía”, apuntó.