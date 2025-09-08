Seguridad en el hogar: cómo cambian los hábitos ante la percepción de mayor riesgo Aunque la sensación de inseguridad bajó respecto al año pasado, más de la mitad de los hogares en AMBA sigue considerando que su entorno es menos seguro. Por







La sensación de seguridad en los hogares argentinos se está transformando debido a los cambios sociales de los últimos años. Postpandemia el hogar se convirtió en lugar de trabajo y descanso. Esta nueva dinámica hizo que las familias revisen no solo cómo habitan sus casas, sino también cómo las protegen.

De acuerdo con un reciente estudio, más de la mitad de los encuestados en AMBA (55%) considera que su localidad está más insegura que hace un año. Pese a que el número bajó respecto a 2024 (65%), continúa reflejándose la preocupación en el día a día. La caída en la percepción de inseguridad es mayor entre las personas que viven en departamentos (un 68% en 2024 versus una disminución drástica al 50% en 2025).

En las casas, la percepción también se redujo, aunque de manera más moderada: del 64% al 58%. Esta diferencia podría estar relacionada con la altura como barrera natural, ya que el 57% de quienes no aplican medidas de seguridad en ventanas o balcones afirma vivir en pisos altos.

Más allá de la percepción, los datos muestran un incremento en la adopción de sistemas de seguridad, especialmente después de haber atravesado un hecho delictivo. Mientras que en 2024 el 28% de las personas encuestadas decidió instalar un sistema tras una intrusión, en 2025 ese número alcanzó un 57%.

La Investigación para el Observatorio de Seguridad de Alarmas Verisure en Latinoamérica reveló que del 10% de las personas consultadas que viven en departamentos tuvieron intrusiones o intentos de ingreso por balcones, ventanas o terrazas, lo que supone la consideración de utilizar la tecnología a favor de la seguridad para salvaguardar los bienes materiales como así también, a las familias.