Fernando Espinoza celebró el triunfo del peronismo en La Matanza: "El pueblo le dijo 'basta' a Milei"

El intendente festejó la contundente victoria de Fuerza Patria sobre la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, en el marco de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , celebró el triunfo de Fuerza Patria en ese partido por 27 puntos de diferencia sobre la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , y destacó el mensaje de la población hacia el presidente Javier Milei.

Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

Espinoza, quien encabezó la lista local, se dirigió a la puerta del municipio y remarcó la advertencia de la población al jefe de Estado: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la Tercera sección electoral, y muy especialmente el pueblo de La Matanza, le dijo ‘Basta Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda".

"Basta Milei de ajuste, de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados, de agarrártela con crueldad y sensibilidad como nunca lo hizo un presidente con nuestras personas discapacitadas. Por si alguien tiene alguna duda en toda la Argentina, otra vez, La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al peronismo en toda la provincia de Buenos Aires, en la que ganamos con gran ventaja", marcó en esta línea.

En tanto, cuestionó los pronósticos previos a los comicios: "La Matanza y el Peronismo de La Matanza no se compra ni se vende. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27/28 puntos de diferencia. Decían que tenían una elección que era un empate técnico. Evidentemente, no nos midieron bien. La única verdad es la realidad decía el más grande hombre que parió esta tierra, el Teniente General Juan Domingo Perón".

"Estuvimos con nuestro querido gobernador, Axel. Y lo único que escuchamos allá en La Plata, desde que llegamos hasta que volvimos es: 'Fernando, qué increíble La Matanza, qué grande La Matanza'. Este triunfo aplastante, increíble, arrollador de La Matanza, va a cambiar la historia de la Argentina, de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia, para volver a reconstruir una Argentina con futuro para todas y todos", enfatizó.

Fernando Espinoza: "Este pueblo no cambia de idea"

En este marco, el intendente de La Matanza destacó el rol de la sociedad: "La Matanza otra vez demostró que más allá de los ataques, que más allá de las mentiras, este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón. Otra vez en esta bendita democracia que supimos conseguir, el pueblo habló a través de su voto".

"Hay que terminar con los vivos. La conducción la pone el pueblo con su voto, y hoy se impuso claramente una nueva idea para refundar el Peronismo de la Provincia y de toda la Argentina. La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó a Milei, a los tres meses de gobierno cuando empezó a generar los megatarifazos, cuando empezó a generar la apertura indiscriminada de importaciones que hicieron cerrar muchas de nuestras fábricas y que están generando que muchas familias nuestras tengan miedo de perder el trabajo", añadió.

En tal sentido, sostuvo que "las urnas hablaron, el pueblo habló y el pueblo de La Matanza dijo, este es el rumbo, el que pone La Matanza que va a ser siempre la proa, la vanguardia de los sueños del pueblo argentino, del pueblo de la provincia de Buenos Aires".

"La Matanza marcó que no tiene techo con este triunfo. Miremos al cielo y digamos, cumplimos general, cumplimos Evita, cumplimos Néstor, cumplimos Alberto Balestrini, querido Alberto, cumplimos otra vez! La Matanza fue, es y será la Capital Nacional del Peronismo", señaló.

Verónica Magario remarcó que "esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país"

Por su parte, Magario subrayó el triunfo en La Matanza y se refirió a los próximos comicios legislativos nacionales: "Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Por eso, creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre y de una buena vez ponerle un freno a Milei".