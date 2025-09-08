Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.

Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo y lo confirma día a día, como por ejemplo con el estreno de la segunda temporada La venganza de Analía, una de las telenovelas colombianas más vistas en su catálogo. Este 8 de septiembre marca el comienzo de un nuevo capítulo para este fenómeno del género dramático.

El trío de actores conformado por Carolina Gómez, Marlon Moreno y George Slebi marcan el pulso de una serie que combina intriga, romance y conflictos familiares. La entrega de los protagonistas constituye uno de los factores principales del éxito de la serie creada por Claudia María Ochoa.

la-venganza-analia-netflix-serie Con una primera temporada que contaba con 56 episodios, la segunda vino a redoblar la apuesta, con 67 capítulos que ya se pueden disfrutar en el catálogo de la N roja. Sin dudas es uno de los títulos más atractivos para ver durante septiembre, especialmente para los amantes de telenovelas.

Netflix: sinopsis de La venganza de Analía 2 La trama original giró en torno a Analía, una mujer que busca justicia tras sufrir una traición, y su relación con Pablo, un hombre atrapado entre el amor y las obligaciones familiares. La primera temporada dejó algunas preguntas sin responder, especialmente en torno al destino de Mejía, el villano principal, cuya prisión no garantiza el fin de los problemas para los protagonistas.

la-venganza-analia-netflix Por su parte, la segunda temporada retoma la historia donde la dejó su predecesora. Según la sinopsis oficial, "Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo intentan reconstruir sus vidas y planificar un futuro juntos". Sin embargo, una nueva amenaza aparece para poner en riesgo todo lo que lograron, prometiendo más giros dramáticos y conflictos emocionales.

Tráiler de la segunda temporada de La venganza de Analía Embed - La venganza de Analía: Temporada 2 | Clip oficial | Netflix Reparto de la temporada 2 de La venganza de Analía Carolina Gómez

Marlon Moreno

George Slebi