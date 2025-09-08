IR A
IR A

Acaba de llegar a Netflix la segunda temporada de una serie que la rompió: imperdible

Romance y misterio son los grandes pilares de la segunda entrega de esta producción colombiana que recién se estrenó en la plataforma de streaming.

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.

De qué se trata la segunda temporada de esta exitosa serie.


Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo y lo confirma día a día, como por ejemplo con el estreno de la segunda temporada La venganza de Analía, una de las telenovelas colombianas más vistas en su catálogo. Este 8 de septiembre marca el comienzo de un nuevo capítulo para este fenómeno del género dramático.

Número desconocido, una película sobre ciberacoso que no te podés perder, ya es tendencia en Netflix.
Te puede interesar:

Qué cuenta Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, la película documental que está dejando sin palabras a todos en Netflix

El trío de actores conformado por Carolina Gómez, Marlon Moreno y George Slebi marcan el pulso de una serie que combina intriga, romance y conflictos familiares. La entrega de los protagonistas constituye uno de los factores principales del éxito de la serie creada por Claudia María Ochoa.

la-venganza-analia-netflix-serie

Con una primera temporada que contaba con 56 episodios, la segunda vino a redoblar la apuesta, con 67 capítulos que ya se pueden disfrutar en el catálogo de la N roja. Sin dudas es uno de los títulos más atractivos para ver durante septiembre, especialmente para los amantes de telenovelas.

Netflix: sinopsis de La venganza de Analía 2

La trama original giró en torno a Analía, una mujer que busca justicia tras sufrir una traición, y su relación con Pablo, un hombre atrapado entre el amor y las obligaciones familiares. La primera temporada dejó algunas preguntas sin responder, especialmente en torno al destino de Mejía, el villano principal, cuya prisión no garantiza el fin de los problemas para los protagonistas.

la-venganza-analia-netflix

Por su parte, la segunda temporada retoma la historia donde la dejó su predecesora. Según la sinopsis oficial, "Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo intentan reconstruir sus vidas y planificar un futuro juntos". Sin embargo, una nueva amenaza aparece para poner en riesgo todo lo que lograron, prometiendo más giros dramáticos y conflictos emocionales.

Tráiler de la segunda temporada de La venganza de Analía

Embed - La venganza de Analía: Temporada 2 | Clip oficial | Netflix

Reparto de la temporada 2 de La venganza de Analía

  • Carolina Gómez
  • Marlon Moreno
  • George Slebi
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia es furor en Netflix.
play

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie de solo 3 capítulos es furor en Netflix

En Netflix hay varios documentales basados en hechos reales que te recomendamos
play

Un polémico documental de Netflix de solo 90 minutos sobre ciberacoso está siendo lo más visto: qué cuenta

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Basada en la novela de Claudia Piñeiro, Las Maldiciones llega a Netflix con un fuerte componente político y Leo Sbaraglia como protagonista.
play

Va a estar en Netflix pronto, es un thriller interesante y lo protagoniza Leonardo Sbaraglia

últimas noticias

One Direction ﻿rompió los corazones de los fans tras separarse.

¿Vuelve One Direction? Una foto viral generó ilusión en redes sociales por una posible reunión

Hace 6 minutos
Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Hace 7 minutos
play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Hace 10 minutos
Guillermo Francos y Axel Kicillof.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Hace 25 minutos
Patricia Bullrich y Karina Milei.

Rusia citó al embajador argentino por las acusaciones de espionaje tras los audios de Karina Milei

Hace 39 minutos