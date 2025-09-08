IR A
IR A

Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo?

La cantante estadounidense arribó al país para brindar dos shows en el Movistar Arena y sorprendió a todos con su postura durante las elecciones bonaerenses.

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans.

@agusperry en X
Te puede interesar:

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Mientras el foco de Argentina se encontraba situado en la provincia de Buenos Aires por las elecciones legislativas, desde Puerto Madero llegaron imágenes que no tardaron en ser virales en redes sociales. En esta ocasión, la llegada de Katy Perry al país para sus shows en el Movistar Arena estuvo acompañada por una sorpresiva situación que se vivió en la puerta del hotel donde decidió hospedarse la cantante.

Mientras se tomaba fotografías junto a los fanáticos que se acercaron hasta las inmediaciones del hotel, la artista de 40 años recibió un obsequio que rápidamente reconoció y mostró con una felicidad evidente. Se trató de una pintura con la cara de Eva Perón, todo un símbolo histórico del peronismo que también ha sumado mucha popularidad internacional gracias a las exitosas obras de teatro en Londres y Nueva York.

Embed - C5N on Instagram: " KATY PERRY POSÓ CON UN CUADRO DE EVA PERÓN La artista se encuentra en el país, ya que el 9 y 10 de septiembre dará sus show en el Movistar Arena, y recibió varios regalos de sus fanáticos en la puerta del hotel. Uno de los obsequios que más le emocionó fue un cuadro de Evita, con el que terminó posando."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

Y lejos de simplemente posar para una fotografía, Katy Perry se llevó el cuadro en sus propias manos y parece claro que viajará junto a ella cuando regrese a su hogar en los Estados Unidos. Además, estas imágenes recibieron muchos elogios en redes sociales y el posteo original de la usuaria @agusperry en X sumó más de 22 mil me gustas en pocos minutos.

Katy Perry The Lifetimes Tour
Katy Perry volvió a Argentina luego de 7 años con The Lifetimes Tour.

Katy Perry volvió a Argentina luego de 7 años con The Lifetimes Tour.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Hace 5 minutos
Axel Kicillof y Guillermo Francos.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

Hace 20 minutos
Patricia Bullrich y Karina Milei.

Rusia citó al embajador argentino por las acusaciones de espionaje tras los audios de Karina Milei

Hace 34 minutos
Diputados avanza en medio del escándalo de corrupción que salpica al Gobierno. 

Diputados pidieron que la AGN audite contratos de la Andis y la Droguería Suizo Argentina

Hace 53 minutos
Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

Telefe lanzó un talk show para competir con Mario Pergolini y tuvo un flojo debut de rating

Hace 1 hora