Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente: ¿eligió peronismo o liberalismo? La cantante estadounidense arribó al país para brindar dos shows en el Movistar Arena y sorprendió a todos con su postura durante las elecciones bonaerenses.







Katy Perry llegó a Argentina y posó con un sorpresivo cuadro junto a sus fans. @agusperry en X

La cantante estadounidense Katy Perry llegó a Argentina y se la jugó políticamente, ya que eligió entre el peronismo y el liberalismo durante una noche en la que todavía se contaban los votos de las elecciones bonaerenses que terminaron con el triunfo de Fuerza Patria.

Mientras el foco de Argentina se encontraba situado en la provincia de Buenos Aires por las elecciones legislativas, desde Puerto Madero llegaron imágenes que no tardaron en ser virales en redes sociales. En esta ocasión, la llegada de Katy Perry al país para sus shows en el Movistar Arena estuvo acompañada por una sorpresiva situación que se vivió en la puerta del hotel donde decidió hospedarse la cantante.

Mientras se tomaba fotografías junto a los fanáticos que se acercaron hasta las inmediaciones del hotel, la artista de 40 años recibió un obsequio que rápidamente reconoció y mostró con una felicidad evidente. Se trató de una pintura con la cara de Eva Perón, todo un símbolo histórico del peronismo que también ha sumado mucha popularidad internacional gracias a las exitosas obras de teatro en Londres y Nueva York.

Embed - C5N on Instagram: " KATY PERRY POSÓ CON UN CUADRO DE EVA PERÓN La artista se encuentra en el país, ya que el 9 y 10 de septiembre dará sus show en el Movistar Arena, y recibió varios regalos de sus fanáticos en la puerta del hotel. Uno de los obsequios que más le emocionó fue un cuadro de Evita, con el que terminó posando." View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n) Y lejos de simplemente posar para una fotografía, Katy Perry se llevó el cuadro en sus propias manos y parece claro que viajará junto a ella cuando regrese a su hogar en los Estados Unidos. Además, estas imágenes recibieron muchos elogios en redes sociales y el posteo original de la usuaria @agusperry en X sumó más de 22 mil me gustas en pocos minutos.

Katy Perry volvió a Argentina con un esperado show: cuándo y dónde se presentará La cantante estadounidense Katy Perry regresó a Argentina para brindar dos shows en el Movistar Arena, algo que tomó por sorpresa a sus fanáticos por la poca cantidad de público que puede ingresar a este microestadio.

Katy Perry The Lifetimes Tour Katy Perry volvió a Argentina luego de 7 años con The Lifetimes Tour. Redes sociales