Accidente fatal en Entre Ríos: un tren de cargas embistió a un grupo de amigos y dejó tres muertos y un herido grave

El trágico hecho sucedió en el sur de la provincia entrerriana, en el departamento de Islas del Ibicuy, sobre la Ruta Nacional 12 entre una Toyota Hilux y un tren de cargas. El único sobreviviente fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay.

Tres personas murieron y una resultó gravemente herida en un fatal choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de carga de cereales, a la altura del kilómetro 190 de la ruta nacional 12 y el cruce ferroviario de Médanos (departamento Islas del Ibicuy), en el sur de Entre Ríos. En tanto, el maquinista y su compañero resultaron ilesos

El trágico hecho ocurrió esta mañana, cerca de las 7, cuando la camioneta, donde viajaban cuatro amigos que salían a pescar, chocó con una formación ferroviaria que partió desde Basavilbaso con destino a Puerto del Guazú. Según confirmó como el jefe comisario de la Policía Departamental Islas, Jorge Moreyra al Elonce, “dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguay”.

Según el medio local, las tres víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), de la localidad de Tres Arroyos, en Buenos Aires. Pesalaccia y Dannunzio perdieron la vida dentro del vehículo, mientras que Christiansen murió más tarde producto de las heridas sufridas en el accidente cuando era atendido por personal de emergencia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), permanece internado y sedado en el Hospital San Antonio de Gualeguay tras sufrir una fractura de fémur en la pierna izquierda. “Se estima que se trata de un grupo de amigos, porque todos tienen la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, confirmó el comisario.

Durante el operativo, los Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos detectaron algunos indicios que pudieron haber desatado el fatal suceso. “En el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”, explicó el jefe de los bomberos, Marcelo Paredes. Además, reveló que “no hay barrera ni señalización sonora”.

Respecto al tránsito ferroviario, indicó: “El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”. Al referirse a la siniestralidad en la zona, precisó: “Hace al menos 15 años no ocurría un accidente de similares características".

