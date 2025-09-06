Secuestró, mató a sus hijos y se suicidó: el relato de un vecino que ayudó a recuperar los cuerpos en Uruguay Andrés Morosini entró por la fuerza a la casa de su expareja y se llevó a Alfonsina y Francisco. Tras un gran operativo, las autoridades encontraron el auto hundido, a tres metros de profundidad, en un arroyo y dentro los cuerpos. El hombre tenía antecedentes penales. Por







El auto que manejaba Andrés Morosini. Captura Telemundo. El hombre junto a sus hijos.

La madre de los menores denunció el miércoles que su expareja entró por la fuerza a su casa y secuestró a sus dos hijos. Tan solo 48 horas después, durante un rastrillaje, las autoridades encontraron el auto en el que circulaban y los tres cuerpos. Andrés Morosini tenía una denuncia por violencia doméstica y prohibición de acercamiento.

En diálogo con la pantalla de C5N, el periodista Fabián Cardozo relató desde Uruguay cómo este crimen movilizó a toda una sociedad y al Gobierno. "Esta zona del país quedó conmovido por lo que sucedió, ayer a la noche hubo una movilización de sectores sociales que llegó a la presidencia", expresó Cardozo.

"Había una tobillera que le impedía ingresar al domicilio, fallaron las dos cosas, entró y secuestró a los niños, todo eso no puede haber pasado", explicó el periodista, si el auto en que se movilizaba Morosini pasó por peajes a toda velocidad, tampoco fue detenido.

Uruguay crimen 6-9-25 Desde la cuenta oficial de la Presidencia de Uruguay publicaron un comunicado, tras el hallazgo de los dos menores y su padre en el arroyo Don Esteban: "Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, así como a toda la comunidad de Mercedes. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza, para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia".

El caso comenzó cuando el miércoles, Morosini llegó y secuestró a sus hijos, tras amenazar a la madre. De allí salió rumbo a la Ruta 2, en dirección a Fray Bentos, y pasó un peaje. También pasó por la Ruta 24, según los registros de la Policía.

El operativo también involucró la utilización de cámaras de seguridad de estaciones de servicio y viviendas particulares, con el objetivo de rastrear el trayecto del vehículo de Morosini, un auto BYD rojo que, según las imágenes obtenidas, había transitado por la Ruta 20 en dirección hacia la Ruta 3. Durante el operativo de rescate del auto, uno de los vecinos que participó habló con medios locales y contó cómo fue el momento que encontraron el vehículo y los cuerpos dentro: "La verdad es que es una bruta tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo", aseguró además, debido a la ubicación del vehículo fue necesario maquinaria pesada para poder rescatarlo.