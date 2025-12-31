Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

El chef se descompensó durante una expedición al Volcán Lanin el pasado 12 de diciembre. El comunicado fue emitido por el Hospital Alemán.

En el último día del año, el Hospital Alemán emitió un nuevo parte médico del reconocido chef Christian Petersen , quien está internado desde el día 12 de diciembre tras descompensarse durante una expedición al Volcán Lanin.

Según el informe de este miércoles 31, “continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario”. Al mismo tiempo, señalaron que, al momento del escrito, “el paciente permanece clínicamente estable” .

“En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”, agregaron.

El informe, que lleva la firma del director médico Dr. Norberto Mezzadri, expresó el acompañamiento del centro de salud a la familia y se comprometió a mantener una comunicación permanente, respetando la confidencialidad de la información médica.

La descompensación del cocinero ocurrió durante una excursión de ascenso al volcán Lanín. Ante el malestar físico, el personal de guardaparques activó un operativo de urgencia para su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Según detalló el portal local Realidad Sanmartinense, “el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas” y pidió asistencia inmediata.

Petersen formaba parte de un grupo que realizaba una travesía cuando comenzó a manifestar signos de agotamiento. Un guía del equipo notó el estado de fatiga del chef y solicitó la intervención de guardaparques para coordinar el rescate.

El operativo permitió que Petersen recibiera asistencia en el lugar, lo sedaron y trasladaron de urgencia al hospital local, donde los médicos diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que representa un riesgo considerable. La situación requirió una respuesta inmediata y la presencia de personal especializado.

El sugerente posteo del hijo de Christian Petersen en medio de su internación

Aunque la familia optó por mantener el hermetismo sobre el cuadro clínico del reconocido gastronómico, Christian Petersen, su hijo Hans decidió romper el silencio con sus seguidores. El joven de 26 años publicó una selfie en la que se lo ve frente a un espejo y agregó un emoji de una pequeña planta verde, símbolo de la vida.

Además, el artista eligió musicalizarlo con el tema Follow God, de Kanye West, cuya letra puede entenderse como una reflexión sobre la vida. "Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien", dice una estrofa del tema, cuyo título, traducido al español, es Sigue a Dios.