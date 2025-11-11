12 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia en Corrientes: una bebé de dos años murió ahogada tras caer en una pileta

El hecho sucedió en la localidad correntina de La Cruz, cuando una niña de 2 años falleció tras caer a una pileta con agua. Autoridades judiciales investigan el trágico accidente.

La niña llegó al Hospital San Antonio de Padua en La Cruz ya sin signos vitales.

Un hecho trágico conmocionó este martes la localidad de La Cruz, ubicada sobre la costa del río Uruguay, en Corrientes cuando una niña de dos años murió ahogada tras caer en una pileta con agua, como consecuencia de un accidente doméstico. Las autoridades judiciales trabajan en el caso para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

El episodio se dio alrededor de las 14.50 en el barrio 30 viviendas, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito de La Cruz recibieron el reporte del ingreso de la menor al hospital local, tras ser rescatada por sus familiares, según el medio local Cadena de Radios.

De acuerdo con las primeras informaciones, la menor cayó de forma accidental en el interior en una pileta llena de agua situada en una vivienda particular de esa zona. Al ser advertida la situación, fue rápidamente auxiliada por miembros de su familia, quienes procedieron a trasladarla al Hospital San Antonio de Padua en La Cruz.

Los profesionales del servicio de emergencias le practicaron maniobras de reanimación en un intento desesperado por salvarla. Sin embargo, los esfuerzos médicos no lograron revertir el cuadro, indicó El Litoral, otro medio correntino.

El médico de guardia del hospital local informó que la muerte se produjo como consecuencia de asfixia por inmersión. Posteriormente, las autoridades judiciales autorizaron la entrega del cuerpo a la familia para su velatorio y posterior inhumación.

