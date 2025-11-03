La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio El ciudadano uruguayo permanecerá detenido en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la investigación por los crímenes de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Por







Pablo Laurta seguirá detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta, el principal acusado del femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. El ciudadano uruguayo permanecerá detenido en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la investigación por el doble crimen.

La decisión judicial fue comunicada luego de que se analizaran las evidencias que lo vinculan directamente con ambos homicidios. Laurta también está acusado del crimen del remisero Matías Palacio en Entre Ríos.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno imputó a Laurta por graves delitos. En el caso de Giardina, de 26 años, se le imputan los cargos de "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género". Respecto de Zamudio, de 54 años, el acusado enfrenta cargos por "homicidio agravado por alevosía y violencia de género".

En un desarrollo paralelo, la situación legal de Laurta se complicó aún más debido a la causa que se tramita en la provincia de Entre Ríos. Al mismo tiempo que se dispuso la prisión preventiva por el doble crimen en Córdoba, se le impusieron 120 días de prisión preventiva por el homicidio de Palacio, ocurrido en la ciudad de Concordia.

La investigación en Entre Ríos se centra en determinar la autoría de Laurta en la muerte de Palacio. Según las pesquisas, el acusado habría contactado y contratado al damnificado para un supuesto viaje con destino a la provincia de Santa Fe.