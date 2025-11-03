Buenos Aires Herald y la Cámara Argentino-China de la Producción firmaron un acuerdo de cooperación Está destinado a fortalecer los lazos culturales e informativos y promover un diálogo constructivo sobre los intercambios culturales y económicos entre ambas naciones. Por







La directoria de Bs. As. Herald, Estefanía Pozzo, y Sergio Spadone, titular de la Cámara.

La Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio y el Buenos Aires Herald han firmado oficialmente un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer los lazos culturales e informativos entre Argentina y China.

Esta asociación incluirá la publicación de un artículo mensual, redactado por la Cámara o por sus socios invitados, que proporcionará análisis e información detallados sobre China y la relación bilateral.

La iniciativa busca fomentar un mayor entendimiento y promover un diálogo constructivo sobre los intercambios culturales y económicos entre ambas naciones.

Ambas partes destacan que esta colaboración pone de relieve la importancia de las relaciones culturales como elemento fundamental para enriquecer el entendimiento mutuo y la cooperación internacional.

A través de este esfuerzo continuo, pretenden contribuir a una esfera pública más informada e interconectada, resaltando la importancia del diálogo cultural para el fortalecimiento de los lazos bilaterales.