3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Buenos Aires Herald y la Cámara Argentino-China de la Producción firmaron un acuerdo de cooperación

Está destinado a fortalecer los lazos culturales e informativos y promover un diálogo constructivo sobre los intercambios culturales y económicos entre ambas naciones.

Por
La directoria de Bs. As. Herald

La directoria de Bs. As. Herald, Estefanía Pozzo, y Sergio Spadone, titular de la Cámara.

La Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio y el Buenos Aires Herald han firmado oficialmente un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer los lazos culturales e informativos entre Argentina y China.

Te puede interesar:

¿Sabías cuál es la bebida nacional argentina? No es el mate

Esta asociación incluirá la publicación de un artículo mensual, redactado por la Cámara o por sus socios invitados, que proporcionará análisis e información detallados sobre China y la relación bilateral.

La iniciativa busca fomentar un mayor entendimiento y promover un diálogo constructivo sobre los intercambios culturales y económicos entre ambas naciones.

Ambas partes destacan que esta colaboración pone de relieve la importancia de las relaciones culturales como elemento fundamental para enriquecer el entendimiento mutuo y la cooperación internacional.

A través de este esfuerzo continuo, pretenden contribuir a una esfera pública más informada e interconectada, resaltando la importancia del diálogo cultural para el fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Las organizaciones informaron que "esperan continuar su colaboración y reforzar los valores compartidos de apertura, respeto y amistad entre Argentina y China".

Noticias relacionadas

Los controles que debés conocer sobre la VTV.

Estos 4 requisitos de la VTV están sorprendiendo a todos y por eso debés conocerlos

play

Conmoción en Claypole: lo asesinaron a golpes y puñaladas y después le robaron la billetera

play

Crimen en Necochea: se conocieron los escalofriantes chats previos a la pelea

play

Anticipan fuerte aumento en el precio de la carne: qué cortes subirán

La increíble historia que sorprendió a la comunidad científica

Pensaron que era epilepsia y depresión, pero luego de muchos años un diagnóstico cambió su vida: la increíble historia de Deborah Menzies

Uno de los casos más conocidos de asesinas en serie

Fue una asesina en serie que marcó la historia y aún hoy se sigue investigando qué la llevó a realizar esos crímenes: de quién se trata

Rating Cero

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera.

¿Pareja confirmada? Con quién tendría una relación Franco Colapinto

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.
play

La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

últimas noticias

Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Hace 4 minutos
El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

Hace 39 minutos
play
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Hace 41 minutos
River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

Hace 47 minutos
En el corazón de la ciudad existe un monasterio poco conocido que combina historia y gastronomía

Este es el monasterio oculto de Buenos Aires que se puede visitar para disfrutar de una comida con una ubicación única

Hace 50 minutos