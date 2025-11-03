Estos 4 requisitos de la VTV están sorprendiendo a todos y por eso debés conocerlos

3 de noviembre de 2025 Inicio
Al realizar la VTV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es obligatorio contar con ciertos elementos dentro del vehículo, los cuales son verificados por los inspectores durante el control.

Los controles que debés conocer sobre la VTV.

  • Antes de realizar la VTV en CABA, es fundamental chequear que el vehículo cuente con matafuegos vigente y balizas triangulares completas y accesibles, ya que su ausencia o mal estado puede impedir la aprobación.
  • El matafuegos debe tener la capacidad reglamentaria, estar cargado y ubicado en un lugar de fácil acceso dentro del habitáculo.
  • Las balizas portátiles deben estar en buen estado, completas y listas para usar en caso de emergencia, cumpliendo con la normativa vigente.
  • Además, la inspección evalúa cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, anclajes, mecanismos de enrollado y el correcto funcionamiento de puertas, ventanillas y espejos interiores.

Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los conductores deben considerar con cuidado una serie de elementos de seguridad que, además del control mecánico, forman parte de la inspección obligatoria. Contar con estos artículos correctamente ubicados y en buen estado dentro del vehículo resulta indispensable para que los especialistas otorguen la aprobación.

A prestar atención: por qué es importante saber sobre la fecha de matriculación en la VTV

Entre los elementos más importantes que se revisan se encuentran el matafuegos y las balizas triangulares. El matafuegos debe encontrarse vigente, cargado y en un lugar de fácil acceso dentro del habitáculo. En cuanto a las balizas, deben estar completas y listas para utilizarse en caso de emergencia. La falta o el mal estado de cualquiera de estos componentes esenciales puede ocasionar que la verificación no sea aprobada.

Por ello, antes de acudir a la VTV, resulta clave realizar un chequeo previo de todos estos artículos. Comprobar que el vehículo cuente con el matafuegos, las balizas y otros elementos de emergencia exigidos es tan importante como revisar frenos o luces. Cumplir con estas condiciones asegura un trámite exitoso y contribuye a mantener la seguridad vial.

Cuáles son los requisitos claves de la VTV para el interior del auto

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) evalúa mucho más que el estado mecánico del motor y los frenos; también se centra en la seguridad del interior del vehículo. Durante la inspección, se verifica que todos los elementos obligatorios dentro del habitáculo estén presentes y en buen estado. Cumplir con estos requisitos resulta tan importante como tener las luces, frenos y neumáticos en condiciones óptimas para lograr la aprobación.

El matafuegos es uno de los elementos más críticos. Debe contar con la capacidad reglamentaria, generalmente 1 kg para autos particulares, mantener su carga vigente y estar colocado en un lugar de fácil acceso para el conductor, como bajo el asiento o junto a la butaca. Su correcta sujeción y funcionalidad son aspectos esenciales que los inspectores revisan cuidadosamente.

Otro artículo indispensable consiste en las balizas portátiles normalizadas, usualmente dos triángulos reflectivos. Su función principal es señalizar el vehículo ante una detención de emergencia en la vía pública. Los inspectores comprueban que estén completas, en buen estado de conservación y listas para desplegarse sin dificultades.

Los cinturones de seguridad también reciben especial atención. Se verifica que todos los asientos, tanto delanteros como traseros, cuenten con correajes reglamentarios. Los técnicos comprueban el estado general, el correcto funcionamiento de los anclajes y que los mecanismos de enrollado y bloqueo operen de manera eficiente.

En muchas jurisdicciones se exige además la presencia de un botiquín de primeros auxilios. Este debe contener elementos básicos para atender emergencias menores y su inclusión refleja una política de seguridad activa que busca reducir riesgos durante la circulación.

Por último, la VTV revisa el acondicionamiento interior del vehículo. Esto incluye que los asientos estén firmemente sujetos, el correcto funcionamiento de puertas y cierres de ventanillas, y el estado de los espejos retrovisores interiores. Estos detalles garantizan que la estructura interna del vehículo proteja adecuadamente a conductor y pasajeros.

